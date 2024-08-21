В Украине заставляли переплачивать за электроэнергию: где самовольно повысили "тариф" на свет

В Украине будут судить представителя энергоснабжающей компании и бывшего директора коммунального предприятия в Черновицкой области, которые присвоили 3,3 млн грн на поставках электроэнергии. Ресурс для освещения одного из городов они подавали по завышенным ценам, сверх установленного тарифа.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: в ходе досудебного расследования энергоснабжающая компания возместила сумму нанесенного ущерба.

"Директор коммунального предприятия по результатам проведенного тендера, в нарушение требований законодательства о публичных закупках, заключил договор с энергопоставщиком. В дальнейшем чиновник подписал акты за использованную электроэнергию по завышенной цене. Таким образом, подозреваемые, злоупотребляя служебным положением, завладели 3,3 млн грн, которые были выделены из местного бюджета на закупку электроэнергии для освещения города", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительный акт по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины направлен в суд. Фигурантам среди прочего грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ранее же в БЭБ сообщили о присвоении 2,2 млн грн на поставках электроэнергии руководителем службы энергетической компании в Черновицкой области. "В ходе следствия установлено, что руководитель одной из служб компании-поставщика в течение года намеренно увеличивал стоимость электроэнергии для освещения города. Таким образом мужчина, злоупотребляя служебным положением, завладел 2,2 млн грн, которые были выделены из местного бюджета", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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