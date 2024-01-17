В Украине ввели третью платежку за газ: за что и сколько платить

В Украине ввели плату за обслуживание внутридомовых сетей (третья платежка за газ). Ее размер составит от 40 до более 1500 грн. Сумма зависит от состояния дома, а также количество квартир в нем.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. "Газмережі" (входит в группу "Нафтогаз") уже опубликовали на своем сайте ориентировочную стоимость обслуживания внутридомовых сетей. Это не единственный оператор в Украине, "Газмережі" обслуживают потребителей в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Волынской, Черниговской, Закарпатской, Тернопольской, Запорожской областях.

Кто-то заплатит всего 40,16 грн (наименьший счет), а кому-то придется отдать около 1,5 тыс. грн. К примеру, в городе Александрия Кировоградской области жители дома на ул. Мира, 12 (это двухэтажный кирпичный дом), должны заплатить 1475,4 грн с квартиры. А в Александрии по ул. Садовой, 33а, находится панельная многоэтажка, где каждый житель получит счет всего на 95,15 грн.

Большинство жителей Полтавы (проживающие в многоквартирных домах) заплатят около 150-250 грн. Но есть некоторые исключения. К примеру, на ул. Репина, 12а (дом на 78 квартир), заплатят 99,9 грн. А владельцы квартир по адресу Короленко, 9/12, должны заплатить 264 грн.

В платеж в 264 грн входит:

осмотр трубопровода в местах общего пользования – за это все жильцы заплатят 232,56 грн;

осмотр в квартирах: стояк, ответвление к отключающему пространству, газовый прибор – 2015,1 грн;

проверка на герметичность фланцевого соединения – 304,8 грн;

проверка на герметичность муфтового соединения – 87,4 грн;

испытание газопроводов на плотность – 458,7 грн;

плановое испытание под давлением – 1745,2 грн;

обслуживание запорных устройств – 1225,6 грн;

проверка тяги в каналах – 69,58 грн;

проверка тяги по каждому последовательному каналу – 434,14 грн.

Это расчеты на всех владельцев дома. По правилам, общая стоимость обслуживания сетей в доме делится на все квартиры. Вот почему платеж зависит от размера жилья.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальный размер платежки изменится тем, кто использует минимальное количество голубого топлива.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!