В Украине введут еще одну платежку за газ: сколько придется платить

В Украине с нового года введут плату за обслуживание внутридомовых систем. Размер в пересчете на месяц составит около 25-50 грн и будет зависеть от дома и количества газового оборудования.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Доныне между владельцами квартир и оператором ГРС был спор, рассказывает Виктория Погорелова, глава БФ "ПроОСББ". Оператор не получал средства на ТО и считал, что не несет никакой ответственности.

Мол, владельцам квартир принадлежат и внутридомовая сеть, и они должны решать, кто их будет обслуживать и подписывать договор. В то же время представители ОСМД, с которыми нам удалось пообщаться, считают, что подписать коллективный договор – фактически взять на себя ответственность за содержание сети.

В обслуживание входит: осмотр газопровода, проверка на плотность, испытание под давлением, осмотр газового оборудования, обслуживание запорных устройств. Все это обеспечивает безопасное использование газа. До 5 января 2024-го операторы на своих сайтах разместят стоимость техобслуживания для каждого многоэтажного дома, а также график проведения техосмотров.

В "Полтавагазе" для примера рассчитали: стоимость работ в доме на 36 квартир составляет 5600 грн. Каждая квартира должна заплатить 155,5 грн разово за весь период или ежемесячно платить по 25,9 грн в течение 6 месяцев. Цена будет зависеть от многих факторов: оборудования, состояния сетей и т. п.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальный размер платежки изменится для тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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