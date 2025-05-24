В Украине увеличат напряжение в розетках: что будет с суммами в платежках и после какой цифры надо жаловаться

С 1 июля в Украине меняется стандарт напряжения - с 220В его увеличат до 230В. При этом это не повлияет на суммы в платежках за электроэнергию.

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"Ваши счета не изменятся. Вы платите за потребленную электроэнергию, то есть киловатт-часы. Напряжение - это просто давление в системе, а не количество электричества. Никаких новых цифр в квитанциях из-за этого не будет", - объясняют в ДТЭК.

Что делать, если напряжение постоянно больше 240 В?

Это не связано с переходом на 230В. Это локальная проблема. Возможно, с трансформатором или линией в вашем доме. Обратитесь через чат-бот своего оператора, раздел "Возможные отключения".

Если напряжение дома постоянно плавает, меньше 200В или больше 240В, это в пределах допустимой нормы. Стандартом разрешено до 253 В.

"Просто настройте реле. Нижний порог на 207, верхний на 253. Если реле не выбивает, значит все работает правильно. На реле стабильно 230 В. Это нормально? Это идеально. Такой показатель означает, что сеть работает по новому стандарту, стабильно и без перегрузок. Энергетика меняется, чтобы наше будущее было светлым", - объясняют в ДТЭК.

Почему переход на 230 В важен

Украина постепенно интегрируется в европейское энергетическое пространство, и этот шаг является частью более глубокой технической адаптации. В рамках новых стандартов внедряются четкие пределы допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения). Это обеспечит большую стабильность работы электроприборов, а также приблизит технические параметры украинской энергосистемы к европейским.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники обманывают украинцев, рассылая им фейковые платежки за коммунальные услуги. Такие документы практически невозможно отличить от оригинальных, но они содержат фейковые реквизиты для оплаты.

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