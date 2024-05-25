В Украине с июня изменят правила назначения субсидий: кому придется заново подать документы

В Украине с июня изменили правила назначения субсидий. Те, кто получал выплаты без обращения (автоматически продолжали), теперь должны подать документы.

Как сообщает ПФУ, изменения предусматривают необходимость для субсидиантов и льготников, получающих выплаты согласно Постановлению № 215, обратиться в органы Пенсионного фонда Украины с документами для установления права на продление таких выплат.

Это касается тех, кто получает жилищную субсидию или льготу по настоящее время, и

были получателями жилищной субсидии или льготы по состоянию на начало полномасштабной агрессии российской федерации 24 февраля 2022 года и проживали (или проживают) на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий

с начала полномасштабной агрессии не обращались в органы социальной защиты населения или Пенсионного фонда Украины за переназначением субсидии или льготы.

Подать заявление и необходимые документы можно одним из удобных способов:

– посетив ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

– через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин;

– через центры предоставления административных услуг (ЦНАП);

– направив документы по почте в адрес органа Фонда;

– онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал Действие.

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