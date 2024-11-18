Отключения света отменили в шести областях Украины: где все равно будут графики и как их узнать

График отключений света 18 ноября применяют почти по всей Украине с 6 утра до 22 вечера. Однако в шести областях отключения отменили – Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской и Волынской. В остальных регионах почасовые отключения будут вводиться только в указанные часы – в каждой области согласно графику облэнерго. Без света будут оставаться по 2 очереди одновременно – "серую зону" (возможные отключения) задействовать не будут.

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Об режиме отключений объявили в "Укрэнерго". В компании уверяют: отключения электроэнергии в стране временные, их причина – повреждение энергообъектов во время массированной российской атаки на энергетику, которая состоялась 17 ноября.

В то же время, ограничения отменили в некоторых областях, о чем свидетельствуют данные облэнерго. Например, графики больше не планируют применять в таких регионах:

во Львовской области утром применяли "облегченный режим" с отключением на всего на час, вечером отключения больше не планируются;

утром применяли "облегченный режим" с отключением на всего на час, вечером отключения больше не планируются; в Ивано-Франковской области отменили отключения с 8 утра, "до следующего распоряжения "Укрэнерго";

отменили отключения с 8 утра, "до следующего распоряжения "Укрэнерго"; в Закарпатской области после 8:30 утра графики тоже не применяются;

после 8:30 утра графики тоже не применяются; в Тернопольской области графики в основном тоже уже не применяют, но, как сообщает облэнерго, выполняются ограничения электроснабжения потребителей Чертковского района (за исключением Монастырисской, Золотопотицкой, Трибуховской, Коропецкой, Бучацкой и частично Гримайловской ОТГ);

в Ривненской области отключения отменили с 8 утра;

отключения отменили с 8 утра; в Волынской области графики не применяют с 7:45 утра, однако в облэнерго предупреждают, что ограничения могут вернуть.

Кроме плановых отключений, в пострадавших от обстрелов регионах часть потребителей остается без света непосредственно из-за последствий вражеской атаки. К примеру, как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в городе по состоянию на утро 18 ноября из семи районов Одесской области частично без электроснабжения остаются два – Подольский и Одесский.

"В Одессе постепенно возобновляется водоснабжение. Отдельные объекты работают на генераторах, а также развернуты "Пункты несокрушимости". Частично восстановлено отопление, продолжается работа по полному восстановлению теплоснабжения. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры снабжены электроэнергией из альтернативных и резервных источников. Время работы бюветов питьевой воды в городе продлено до 22:00, а в определенных местах действуют водовозки с технической водой", – говорится в сообщении.

Что такое очереди отключений и как их понимать

Следует помнить, что во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго.

Так как 18 ноября отключения вводятся в две очереди, по всей стране до десяти часов вечера будут действовать стандартные графики, без "серых зон" и других дополнительных часов без света. В целом существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без электроэнергии:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

Разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. "светло-серые зоны" в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, покуда действуют графики.

В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Какие почасовые графики действуют в разных регионах

В Харькове и области регулярно обновляют графики отключений света, даже когда их не применяют. Свою группу отключений можно просмотреть здесь. С 16 по 22 ноября действует график с длительностью гарантированных отключений по 3 часа подряд. При этом в городе 18 ноября отключения начали применять не с 6 утра, а с полуночи, говорится на сайте облэнерго.

В Киеве и области каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Как результат, максимальное время отключения каждой группы – 18 часов, однако 18 ноября такой жесткий вариант применяться не будет. При этом нужно учитывать, что для Киева и для области применяются разные графики, узнать которые можно через:

сайты ДТЭК : отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

График для Днепра и области публикуется на сайте ДТЭК в специальном разделе. В текстовую форму необходимо ввести населенный пункт и адрес. Альтернативные способы узнать об отключениях на Днепропетровщине:

чат-бот "ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram;

"ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram; колл-центр по телефонам: 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

Во Львове и области 18 ноября планируют применять довольно мягкий график отключений света. Как свидетельствуют данные облэнерго, свет отключали только утром и всего на 1 час.

В Сумах и области график, как и везде, разделен на очереди. В личном кабинете на сайте облэнерго можно ввести свой номер счета и узнать, как какой группе относится адрес. "Свою очередь и любую информацию по адресу или лицевому счету можно узнать, позвонив в колл-центр АО "Сумыоблэнерго" по бесплатным круглосуточным номерам 0 800-300-247 или 0 542 659 659", – также рекомендуют в облэнерго.

18 ноября на Сумщине планируют применять по 2-3 отключения в день (в зависимости от группы). Каждое отключение будет длиться ориентировочно по 2 часа.

В Запорожье и области узнать свою очередь отключений можно на информационных ресурсах ОАО "Запорожьеоблэнерго". Также можно обратиться за консультацией по телефону (050) 322-64-26. 18 ноября в регионе предусмотрены отключения света длительностью 3-4 часа.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам назвали стоимость 1 кВт*ч до конца 2024 года. При этом некоторые украинцы могут платить за электроэнергию по льготному тарифу.

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