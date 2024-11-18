Отключения света отменили в шести областях Украины: где все равно будут графики и как их узнать
График отключений света 18 ноября применяют почти по всей Украине с 6 утра до 22 вечера. Однако в шести областях отключения отменили – Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской и Волынской. В остальных регионах почасовые отключения будут вводиться только в указанные часы – в каждой области согласно графику облэнерго. Без света будут оставаться по 2 очереди одновременно – "серую зону" (возможные отключения) задействовать не будут.
Об режиме отключений объявили в "Укрэнерго". В компании уверяют: отключения электроэнергии в стране временные, их причина – повреждение энергообъектов во время массированной российской атаки на энергетику, которая состоялась 17 ноября.
В то же время, ограничения отменили в некоторых областях, о чем свидетельствуют данные облэнерго. Например, графики больше не планируют применять в таких регионах:
- во Львовской области утром применяли "облегченный режим" с отключением на всего на час, вечером отключения больше не планируются;
- в Ивано-Франковской области отменили отключения с 8 утра, "до следующего распоряжения "Укрэнерго";
- в Закарпатской области после 8:30 утра графики тоже не применяются;
- в Тернопольской области графики в основном тоже уже не применяют, но, как сообщает облэнерго, выполняются ограничения электроснабжения потребителей Чертковского района (за исключением Монастырисской, Золотопотицкой, Трибуховской, Коропецкой, Бучацкой и частично Гримайловской ОТГ);
- в Ривненской области отключения отменили с 8 утра;
- в Волынской области графики не применяют с 7:45 утра, однако в облэнерго предупреждают, что ограничения могут вернуть.
Кроме плановых отключений, в пострадавших от обстрелов регионах часть потребителей остается без света непосредственно из-за последствий вражеской атаки. К примеру, как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в городе по состоянию на утро 18 ноября из семи районов Одесской области частично без электроснабжения остаются два – Подольский и Одесский.
"В Одессе постепенно возобновляется водоснабжение. Отдельные объекты работают на генераторах, а также развернуты "Пункты несокрушимости". Частично восстановлено отопление, продолжается работа по полному восстановлению теплоснабжения. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры снабжены электроэнергией из альтернативных и резервных источников. Время работы бюветов питьевой воды в городе продлено до 22:00, а в определенных местах действуют водовозки с технической водой", – говорится в сообщении.
Что такое очереди отключений и как их понимать
Следует помнить, что во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго.
Так как 18 ноября отключения вводятся в две очереди, по всей стране до десяти часов вечера будут действовать стандартные графики, без "серых зон" и других дополнительных часов без света. В целом существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без электроэнергии:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
Разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. "светло-серые зоны" в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, покуда действуют графики.
В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Какие почасовые графики действуют в разных регионах
В Харькове и области регулярно обновляют графики отключений света, даже когда их не применяют. Свою группу отключений можно просмотреть здесь. С 16 по 22 ноября действует график с длительностью гарантированных отключений по 3 часа подряд. При этом в городе 18 ноября отключения начали применять не с 6 утра, а с полуночи, говорится на сайте облэнерго.
В Киеве и области каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Как результат, максимальное время отключения каждой группы – 18 часов, однако 18 ноября такой жесткий вариант применяться не будет. При этом нужно учитывать, что для Киева и для области применяются разные графики, узнать которые можно через:
- сайты ДТЭК: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";
- чат-боты: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;
- телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.
График для Днепра и области публикуется на сайте ДТЭК в специальном разделе. В текстовую форму необходимо ввести населенный пункт и адрес. Альтернативные способы узнать об отключениях на Днепропетровщине:
- чат-бот "ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram;
- колл-центр по телефонам: 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.
Во Львове и области 18 ноября планируют применять довольно мягкий график отключений света. Как свидетельствуют данные облэнерго, свет отключали только утром и всего на 1 час.
В Сумах и области график, как и везде, разделен на очереди. В личном кабинете на сайте облэнерго можно ввести свой номер счета и узнать, как какой группе относится адрес. "Свою очередь и любую информацию по адресу или лицевому счету можно узнать, позвонив в колл-центр АО "Сумыоблэнерго" по бесплатным круглосуточным номерам 0 800-300-247 или 0 542 659 659", – также рекомендуют в облэнерго.
18 ноября на Сумщине планируют применять по 2-3 отключения в день (в зависимости от группы). Каждое отключение будет длиться ориентировочно по 2 часа.
В Запорожье и области узнать свою очередь отключений можно на информационных ресурсах ОАО "Запорожьеоблэнерго". Также можно обратиться за консультацией по телефону (050) 322-64-26. 18 ноября в регионе предусмотрены отключения света длительностью 3-4 часа.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам назвали стоимость 1 кВт*ч до конца 2024 года. При этом некоторые украинцы могут платить за электроэнергию по льготному тарифу.
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