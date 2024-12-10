В Украине ощутимо переписали тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего

За год – с ноября 2023-го по октябрь 2024-го – тарифы на коммунальные услуги в Украине увеличились в целом на 18,7%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что, кроме электроэнергии, значительно подорожали услуги по управлению многоквартирными домами – на 11,4%.

Стоимость уборки мусора выросла на 6,8%. Содержание и ремонт жилья подорожало на 3,9%.

На какие коммунальные услуги тарифы не менялись

Вместе с тем тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Каким будет тариф на свет после 1 января

В то же время, до окончания отопительного периода-2024/2025 тарифы на ряд коммунальных услуг в Украине меняться не будут. Речь среди прочего об электроэнергии, которая продолжит подаваться по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч . А кроме того, газе и отоплении.

"Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

О том, что тариф на электроэнергию не будет меняться до окончания отопительного периода, ранее сообщал и министр энергетики Герман Галущенко. В ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко он отметил:

Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".

Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время за декабрь украинцы заплатят за газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. Ныне стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 19,3 грн за кубометр.

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