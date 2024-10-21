В Украине могут повысить тарифы на коммуналку – Меморандум с МВФ

Обновленный меморандум Украины с Международным валютным фондом (МВФ) предполагает постепенное повышение коммунальных тарифов. Причем не только во послевоенный период, но и во время войны.

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Об этом говорится в самом документе. Согласно ему, впрочем, конкретные сроки повышения не устанавливается. В меморандуме отмечается: осуществлять это нужно будет начинать только после того, как это "позволят условия".

"Потенциальные меры реформ, как только позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов. С учетом новой тарифной методологии и социальных соображений во время войны", – говорится в документе.

При этом подчеркивается: после окончания войны украинская энергосистема будет нуждаться, в частности, в обеспечение устойчивости. А потому потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию – "в целях возмещения затрат".

Впрочем, подчеркивается, несмотря на повышение, государство должно будет оказывать поддержку тем домохозяйствам, которые будут в ней нуждаться. Для этого должны будут выделяться "адекватные и целенаправленные ресурсы".

В целом же, отмечается в документе, Кабинет министров Украины примет дорожную карту для постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии – с указанием сроков на период после военного положения. Этот документ будет основываться на техническом анализе финансового состояния сектора в координации с Европейской комиссией.

Напомним: в настоящее время в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Однако электроэнергии и холодной воды он не касается.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за октябрь украинцы заплатят за газ по прежним тарифам. К примеру, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн.

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