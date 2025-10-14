В Украине масштабные отключения света: где действуют аварийные графики

В ряде регионов Украины ввели экстренные (аварийные) отключения электроэнергии. Речь, в частности, о Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, а также части Киевской и Черкасской областей. Причиной же этого в "Сумыоблэнерго" назвали повреждение энергообъектов вследствие обстрелов армией России.

"По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. В настоящее время графики действуют для 1 и 2 очередей потребителей", – говорится в сообщении.

В Кировоградской области же, сообщили в "Кировоградоблэнерго", отключать свет начали в 17:33.

В Полтавской, по сообщению "Полтаваоблэнерго", – в 17:29. "Получена команда на применение 2 очередей графиков аварийных отключений", – рассказали там.

В Киевской области же, сообщили в ДТЭК, отключения затрагивают 2 района:

Броварской.

Обуховский.

Кроме того, сообщили в "Укрэнерго":

В Запорожской области аварийно обесточиваются только промышленные потребители

В Черниговской области применяются три очереди почасовых отключений

"Продолжается ликвидация последствий российских атак на энергообъекты во всех пострадавших от обстрелов регионах Если у вас сейчас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее бережно", – призвали энергетики.

В целом же, отметим, следить за ситуацией с энергоснабжением своего региона украинцы могут самостоятельно. Сделать это можно на официальных ресурсах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Энергетики надеются, что масштабных отключений удастся избежать

Вместе с тем, отметила ранее министр энергетики Светлана Гринчук, ситуация в энергосистеме будет зависеть от интенсивности российских атак. А также скорости восстановления поврежденного или уничтоженного энергооборудования.

"Говорить о том, что у нас будут долговременные отключения, рано... Но, к сожалению, мы имеем опыт предыдущих лет, когда ситуация меняется каждый день и можно ждать чего угодно... Мы готовимся к различным вариантам, и к худшим в том числе. Но надеемся, что совместными усилиями нам удастся сохранить работу энергосистемы и обойтись без длительных отключений", – сообщила министр.

В свою очередь, эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар ожидает, что жители Черниговской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областей этой осенью и зимой могут оставаться без электроэнергии по нескольку дней. В других же регионах, по его словам, масштабных проблем с отключениями света, вероятно, удастся избежать.

"Россияне поняли, что, тратя больше ударных средств, они все равно не достигнут эффекта. Поэтому они начали действовать другим способом. Облэнерго мало работали над защитой своих объектов, поэтому Россия начала бить туда, где не защищено или слабо защищено... Для людей на Сумщине и Черниговщине, где приходится сидеть без света по несколько дней, это проблема, но это локально. Просто где-то для восстановления нужно несколько часов, где-то несколько дней. Мы к этому готовы", – считает Гончар.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после 31 октября в Украине не будут повышать тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. Соответственно, он останется на текущем уровне – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

