В Украине из-за обстрелов РФ без электроэнергии осталась часть жителей семи областей 

В Украине 2 сентября из-за обстрелов без электроэнергии остались 2 тыс. потребителей в Харьковской области. Также электроэнергии нет у части жителей Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской, Черниговской и Днепропетровской областей.

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Об этом говорится в сообщении министерства энергетики. "Продолжается враждебный террор прифронтовых и приграничных с Россией областей. В Харьковской области из-за вражеских обстрелов повреждена линия электропередачи 110 кВ, что привело к обесточению почти 10 тысяч потребителей. Ремонт начнется при прекращении боевых действий в районе", – отмечают в ведомстве.

В Донецкой области ремонтные бригады ждут разрешения военных, чтобы начать восстановление поврежденных в результате вчерашних обстрелов двух воздушных линий 330 кВ. Остается также обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской, Черниговской и Днепропетровской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Ночью в Днепропетровской области из-за непогоды обесточивалось 33 тысячи потребителей в 140 населенных пунктах. Практически всех удалось заживить по резервным линиям. Утром остаются без света из-за погодных условий около 5 тысяч потребителей в Сумской и Полтавской областях.

В Николаевской области кратковременно обесточивались две линии 150 кВ, что привело к разгрузке двух ВЭС. Продолжается обзор сетей для выяснения причин отключения линий. В Херсоне энергетики заживили 140 потребителей, обесточенных после подтопления. Остаются обесточенными около 9,6 тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Минэнерго объяснило подорожание электроэнергии в Украине. Ведомству нужно готовиться к новым ракетным атакам на объекты энергоструктуры.

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