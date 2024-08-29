Будет полезен при отключениях света: украинцам пообещали новое официальное приложение

В приложении "Киев Цифровой" запустили новый сервис, сообщающий жителям столицы о состоянии энергосистемы и отключении электроэнергии. Информировать пользователей будут с помощью кота графика: зеленый означает стабильность, желтый – возможные отключения, красный – отключения уже происходят. Впоследствии такое приложение появится для всех областей Украины.

Видео дня

Об этом сообщило "Укрэнерго". Сервис, интегрированный в приложение "Киев Цифровой", предоставляет более 3 миллионам пользователей возможность получать уведомления о текущей ситуации с электроснабжением в режиме реального времени.

Информация будет обновляться максимально оперативно, поскольку будет поступать непосредственно из Диспетчерского центра "Укрэнерго". Это позволяет киевлянам заранее подготовиться к возможным отключениям или изменениям в графике электроснабжения.

Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователям необходимо нажать специальную метку на главном экране приложения. Открыв этот раздел, они увидят текущее состояние энергосистемы на сегодняшний день, а также прогноз на следующие сутки. Дополнительно, в разделе "ДТЭК.Свет" можно просмотреть график отключений по конкретному адресу.

Визуализация уведомлений с помощью кота Графика

Одной из интереснейших особенностей нового сервиса является использование знакомого многим пользователям символа – кота по имени График, который теперь будет информировать о состоянии энергосистемы прямо в приложении. Цвет кота меняется в зависимости от ситуации:

зелёный кот – означает, что в энергосистеме все стабильно и отключений нет;

– означает, что в энергосистеме все стабильно и отключений нет; желтый кот – указывает на то, что электроэнергии недостаточно, и есть вероятность отключений;

– указывает на то, что электроэнергии недостаточно, и есть вероятность отключений; красный кот – свидетельствует о том, что отключения уже используются.

Такой подход делает информацию не только полезной, но и зрительно привлекательной, облегчая пользователям восприятие важных данных.

Подобный сервис не может быть ограничен только одним городом, и НЭК "Укрэнерго" активно работает над созданием национального приложения. Он позволит жителям всех регионов Украины получать информацию о состоянии энергосистемы и возможных отключениях. В настоящее время уже доступен телеграмм-бот "Диспетчер Укрэнерго", который предоставляет подобную информацию для всех областей Украины. Присоединиться к нему можно через поиск под названием @UkrEnergo_ConsumersInfo_Bot.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия не оставила планов сорвать подготовку Украины к зиме и с помощью обстрелов привести страну в блекаут. Однако украинские энергетики быстро справляются с последствиями, и уже в течение нескольких дней после последней атаки дефицит тока в стране может снизиться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!