В тюрьму за хранение дров: нардеп объяснил, кого из украинцев будут наказывать

Законопроект об усилении наказания за хранение дров в Украине не должен задеть сельское население, которое преимущественно именно так отапливает жилье. Прописанные нормы, по которым будут выявлять нарушителей, рассчитаны только для незаконных пилорам и призваны для борьбы с вырубкой леса.

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Об этом сообщил один из авторов законопроекта №9665, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и один из авторов законопроекта Максим Павлюк ("Слуга народа"), который назвал неправдивой информацию о том, что проголосованный Радой законопроект запрещает населению хранить дома дрова для собственного использования без подтверждающих документов.

Павлюк отмечает, что законопроект направлен против "черных лесорубов" (незаконных пилорам) и не касается древесины бытового объема. Цель документа – остановить незаконную вырубку лесов.

Другими словами, лицо не несет никакой ответственности за хранение 30 куб. м сосновых дров или 15 куб. м дубовых. Это тот объем, который нужен домохозяйству на отопительный сезон и даже несколько с запасом", – отметил нардеп.

Уголовная ответственность за хранение дров наступает, если сумма за дрова превышает 30 тыс. грн. Согласно данным ДроваЄ, этого хватит, чтобы закупить 30 кубометров сосны или 15 кубометров дуба.

"Поэтому для обычных домохозяйств, не занимающихся переработкой или продажей древесины в промышленных масштабах, этот законопроект значения не будет иметь. Но даже если кто-то, понимая сложность ситуации, неопределенность в энергетике, заготовил на эту зиму больше 15 кубов дубовых дров или 30 куб. м сосновых, для них нет причин беспокоиться. Закон не имеет обратной силы во времени, поэтому государственные органы, в том числе и полиция, не имеют права требовать документы на имеющуюся древесину, которая приобретена до вступления закона в силу", – уверяет Максим Павлюк.

Он подчеркнул, что нормы закона заработают не ранее чем с началом подготовки к следующему отопительному сезону. "Этот законопроект призван не искать дрова во дворах людей, а предотвратить обращение нелегальной древесины и сохранить природу, привести нормы украинского законодательства к европейским требованиям", – объясняет депутат.

Новое наказание за заготовку дров в Украине: подробности скандального законопроекта

10 октября 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №9665, который вносит изменения в Административный и Уголовный кодексы, усиливая ответственность за незаконное хранение древесины. Такой считается древесина, не имеющая документов, подтверждающих ее происхождение. В частности, он предусматривает следующие наказания:

если стоимость сохраненной древесины превышает 30 тысяч гривен , владельцу грозит от 5 до 7 лет лишения свободы;

, владельцу грозит от 5 до 7 лет лишения свободы; если стоимость дров меньше 30 тысяч гривен, предусмотрена административная ответственность со штрафом от 34 тысяч гривен.

Авторами являются группа нардепов от фракции "Слуга народа", один представитель фракции "Доверие" и несколько внефракционных. Кроме Павлюка, это Владлен Неклюдов, Сергей Ионушас, Вячеслав Медяник и другие.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что для жителей прифронтовых территорий отменили штрафы за заготовку дров. Для бытовых нужд им разрешили собирать порубочные остатки после вырубки леса.

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