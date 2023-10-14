В "Нафтогазе" раскрыли "секрет", как каждый украинец может получить скидку на газ 

В "Нафтогазе" рассказали о том, как меньше платить за голубое топливо. Суммы в платежках любой клиент может снизить на 1%. Для этого нужно вовремя заплатить за голубое топливо.

Об этом компания "Нафтогаз" сообщила на своей странице в Facebook. "Впереди сложный отопительный сезон в условиях военной агрессии РФ. Каждая оплаченная вами гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", - отмечают в компании.

Скидка положена тем украинцам, которые оплачивают с помощью сервиса компании газ до 15 числа каждого месяца. Размер скидки составляет 1%. Дисконт будет применен автоматически в следующем расчетном месяце.

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Отметим, чтобы не получить платежку с ошибкой, необходимо самостоятельно вносить показания счетчика с 28-го по 5-е число ежемесячно. Даже если вы не живете в доме и не пользуетесь газом, но не хотите его отключать, ежемесячно нужно подавать актуальное показание счетчика (даже если за месяц цифра не поменялась).

"Бытовой потребитель, который по условиям договора распределения природного газа рассчитывается по счетчику газа, обязан ежемесячно по состоянию на 1-е число месяца снимать фактические показатели счетчика газа и в течение пяти суток (до 5-го числа включительно) предоставлять их", – говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с октября будут по новым правилам считать тариф на транспортировку газа. Минимальный размер платежки изменится для тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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