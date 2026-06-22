В Киеве отключили электроэнергию в нескольких районах: названы причина и время восстановления

В нескольких районах Киева зафиксированы отключения электроэнергии. По сообщениям местных жителей, без света остались части Голосеевского, Дарницкого и Днепровского районов столицы. Причиной отключений могут быть аварийные работы, а восстановление электроснабжения, по крайней мере у некоторых потребителей, планируется к 16:00.

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Об этом пишут пользователи соцсетей. Некоторые из них уже начали получать сообщения от "ДТЭК Киевские электросети", в которых говорится об аварийных ремонтных работах и ориентировочном времени восстановления электроснабжения.

"По вашему адресу в данный момент отсутствует электроэнергия. Причина: аварийные ремонтные работы. Время начала – 11:38 22.06.2026. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – до 15:39 22.06.2026", – говорится в одном из таких уведомлений, которым поделились в сети.

Аналогичную причину и сроки озвучили в ДТЭК в ответах на комментарии пользователей в Facebook. "По указанному адресу до 16:00 проводятся аварийные работы", – сообщили в компании.

Из-за отключения электричества также возникли перебои в работе общественного транспорта. В частности, в соцсетях сообщают, что приостановлено движение фуникулера, а на проспекте Соборности временно не курсируют троллейбусы № 43 и № 50.

Официально и на общедоступных ресурсах облєнерго причины аварии не сообщаются. Впрочем, киевляне в соцсетях предполагают, что причиной стала жаркая погода.

Утром 22 июня в "Укрэнерго" действительно сообщали об увеличении потребления электроэнергии из-за погодных условий. Однако графики отключения электричества применять не планировали.

При какой погоде в Украине начнут массово отключать свет

В Украине могут вновь ввести временные отключения света в периоды сильной жары, когда температура будет подниматься выше +35 градусов. Наибольшие риски для электроснабжения прогнозируются в крупных городах, где из-за массового использования кондиционеров нагрузка на сети резко возрастает, прогнозировал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Именно после достижения этой температурной отметки потребление электроэнергии может резко возрасти, а энергосистема будет работать на пределе возможностей. В то же время эксперт отмечает, что пока невозможно точно спрогнозировать, затронут ли потенциальные ограничения именно бытовых потребителей.

Следует учитывать, что летом в Украине продолжаются плановые ремонты атомных энергоблоков. Их график составлен таким образом, чтобы основные мощности возобновили работу в июле-августе — именно в период наибольшей летней нагрузки.

Также ведется восстановление гидроэлектростанций, которые играют важную роль в балансировании энергосистемы. Однако пока энергетики не прогнозируют масштабных блэкаутов или длительных графиков отключений, которые украинцы переживали зимой.

Как сообщал OBOZ.UA, счетчик может "крутить" свет даже тогда, когда техника выключена. Узнайте, какие приборы "тайком" съедают лишние киловатты.

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