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В Киеве показали графики отключения электроэнергии 3 июля: когда применят самые жесткие ограничения

Александр Литвин
Коммуналка
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Ситуация со светом улучшится в августе

В Киеве и области 3 июля графики отключения электроэнергии будут действовать в течение суток. При этом в области будут применяться более жесткие графики отключения.

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Как сообщает "Укрэнерго", объем ограничений будет меньше с 8.00 до 13.00. Причина – последствия массированных атак россиян по энергообъектам. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

В ДТЭК отметили, что в графиках есть три категории отключений:

  • Темно-серая зона – это время, когда света точно нет.
  • Светло-серая зона – отключения света возможны.
  • Белая зона – свет гарантированно есть.

"Если у вас в светло-серой зоне отсутствует свет, это все еще действие графика", – объясняют в ДТЭК. Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты отличаются.

В Киеве показали графики отключения электроэнергии 3 июля: когда применят самые жесткие ограничения

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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