В Киеве массовые отключения света: произошли незапланированные обесточивания

Из-за массированного российского обстрела в ночь на 15 июня без электроэнергии в Киеве осталось более 140 тыс. жителей города. Впрочем, к утру их количество снизилось до около 35 тысяч. Кроме того, из-за вражеских атак произошли обесточивания в Харьковской, Сумской, Одесской и Запорожской областях.

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Об общей ситуации сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: везде, где позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы.

"Враг продолжает массированные атаки на объекты гражданской энергетической инфраструктуры Украины... Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов", – говорится в сообщении.

Массовые отключения света в Киеве

В свою очередь, в ДТЭК сообщили, что в Киеве враг повредил линии электропередач, из-за чего без света остались более 140 тыс. жителей столицы. Тем не мене, по состоянию на 8:45 подача тока была возобновлена большинству этих людей.

"Еще одна трудная ночь для столицы. Из-за обстрела повреждены линии электропередач... Нам уже удалось вернуть электричество для 105 000 семей", – рассказали энергетики.

Дронами и баллистикой атакованы Киев, Днепр и Харьков

Напомним: в ночь на 15 июня государство-агрессор РФ в очередной раз совершило масштабный обстрел Украины.Взрывы раздавались в Киеве, Днепре и Харькове.

Наиболее интенсивным ударам подверглась столица. В частности, враг атаковал Киево-Печерскую лавру.

Кроме того, пожары были зафиксированы в жилых домах в Печерском, Оболонском, Соломенском, Подольском районах. Впоследствии к этому списку добавились Дарницкий, Днепровский, Шевченковский и Голосеевский районы.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что в Украине летом могут снова ввести временные отключения света в периоды сильной жары, когда температура будет подниматься выше +35 градусов. Больше всего рисков для электроснабжения прогнозируют в крупных городах, где из-за массового использования кондиционеров нагрузка на сети резко возрастает.

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