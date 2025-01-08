Украинцы уже сейчас могут платить за электроэнергию по другому тарифу: как перейти на стоимость 2,16 грн за кВт*час

Тариф на электроэнергию в Украине – 4,32 грн за кВт*ч, но, если установить двухзонный счетчик, можно платить по тарифу 2,16 грн за кВт*ч. Такое устройство учета окупится через 5 месяцев. В следующий раз пересмотр тарифа возможен только в конце отопительного сезона (но его может и не быть).

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Как отмечают в Минэнерго, "ночной тариф" (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) будет составлять 2,16 грн за кВт*ч. Поэтому владельцы двухзонных счетчиков будут продолжать платить вдвое меньше электроэнергии, потребленной с 23:00 до 7:00.

Любой потребитель электроэнергии имеет право купить многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. А с трехзонным счетчиком действуют три тарифа:

тариф с 23.00 до 07.00 (ночной) – 1,728 грн за кВт*ч;

тариф с 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн за кВт*ч;

тариф с 8:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн за кВт*ч.

Трехзонный счетчик следует устанавливать только если у вас значительное потребление и вы можете контролировать период потребления, например, не пользоваться током с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00.

Напомним, Кабинет Министров Украины постановлением № 632 от 31.05.2024 установил для всех жителей Украины единую фиксированную цену на электроэнергию – 4,32 грн/кВт*ч вне зависимости от объема потребления.

Этот тариф является льготным и действует до 30 апреля 2025 года.

для потребителей многоквартирных и частных домов,

общежитий,

садовых обществ,

дачных, гаражных кооперативов

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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