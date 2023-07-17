Украинцев попросили срочно "прикрутить" кондиционеры: какую температуру нужно установить

Энергетики просят украинцев по возможности не пользоваться кондиционерами 17 июля или хотя бы уменьшить степень охлаждения – до 23 градусов и не меньше. Это связано с высоким потреблением электроэнергии в стране из-за сильной жары.

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"Сегодня в Украине жара более 30 градусов и мы понимаем, что трудно отказаться от кондиционеров. Поэтому просим вас об экономном пользовании другими энергоемкими приборами с 16:00 до 23:00", – заявили в "Укрэнерго".

В компании напомнили, что из-за повреждений и массовых ремонтов ремонтов энергосистеме доступно меньше энергоблоков, чем в довоенные годы. Поэтому каждого украинца просят:

выставлять температуру кондиционера на уровне 23 градуса и выше;

не включать одновременно с кондиционером мощные приборы (электрические плиты, утюги, пылесосы), чтобы не перегружать систему;

перенести использование бойлеров, стиральных и посудомоечных машины на ночь.

При этом в Украине 17 июля на три дня раньше установленного срока вышел из ремонта энергоблок одной из атомных электростанций. Он добавил в энергосистему страны 1000 МВт мощности. Однако этот "бонус" нивелировала жара.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам энергетиков, грядущая зима может стать для Украины сложнее предыдущей. Причем проблемы будут даже при условии отсутствии обстрелов.

Дело в том, что с холодами потребление электричества вырастет. А следовательно, вырастет и нагрузка на и без того ослабленную энергосистему страны. Соответственно, отключения света могут вернуться, а потому украинцам уже сейчас советуют готовиться к этому: в частности, закупать генераторы и зарядные станции.

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