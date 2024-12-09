УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Украинцам ввели самый мягкий режим отключений света: когда не будет электроэнергии 9 декабря

Ксения Капустинская
Коммуналка
5 минут
2,6 т.
Что будет с отключениями света 9 декабря

В Украине в понедельник, 9 декабря, отключения электроэнергии применяются в "облегченном" режиме. Так, ограничения пока введены с 8:00 до 19:00, а одновременно отключать будут лишь одну очередь. Впрочем, ситуация может измениться.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "Благодаря масштабным восстановительным работам энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября. Ремонтные работы продолжаются", – говорится в сообщении.

В то же время энергетики предупреждают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Ситуация в энергосистеме динамичная, потому не всегда есть возможность предупреждать о смене графиков заранее.

Для промышленности ограничения будут действовать дольше, чем для бытовых потребителей, с 7 утра до 20:00. При этом не отключают те предприятия, которые закупают за границей более 60% электроэнергии для собственных нужд. Критическая инфраструктура также не подлежит отключению.

Что значит одна очередь отключений и где найти свой график

Отключения в одну очередь – самые мягкие, они означают наименьшее количество времени, проведенное потребителями без света за сутки. Так, существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения:

  • 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
  • 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
  • 3 очереди – до 12 часов без света в сутки;
  • 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки (до 16).
Что такое очереди отключений света

Количество очередей во время плановых отключений каждый день определяет "Укрэнерго". Однако конкретные графики по адресам составляют облэнерго отдельно каждого для региона, такое расписание публикуют на официальных ресурсах:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

К примеру, энергокомпания ДТЭК обнародовала обновленные графики на 9 декабря. В Киеве и Киевской области планируется по одному отключению света, при этом у некоторых групп отключений вообще не будет. Максимальное количество часов без света подряд – 4.

График отключения света в Киеве
Отключения электроэнергии в Киевской области

Аналогичная ситуация в Днепропетровской области. А вот на Одесчине у одной из групп будет два отключения за день, правда, сравнительно коротких.

График отключений для Днепра и области
Отключения света Одесса и область

Графики отключений света кардинально перепишут: чего ожидать

В Министерстве энергетики планируют изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света. В частности, с 2025 года все области могут быть разделены на несколько зон.

По данным СМИ, речь идет об объединении графиков некоторых областей, возможно, в три зоны с относительно равным объемом потребления. В каждой из таких зон хотят применять одинаковые графики отключений.

Сейчас отключения по стране происходят неравномерно. И если за месяц в сумме количество часов "без света" для всех потребителей практически одинаковое, то в течение недели или суток колебания могут быть значительными.

Дело в том, что в каждой области действуют отдельные графики. Регионы получают команду от "Укрэнерго" на отключение одной или нескольких очередей потребителей и уже сами решают какие именно очереди и на какой период отключать. Поэтому в некоторых регионах отключения могут быть по 3-4 часа, в других – по 2, причем с разной частотой. И сейчас Минэнерго как раз хочет упорядочить систему отключений, чтобы унифицировать графики.

Однако, по всей стране нельзя вводить одинаковые графики нельзя – это может привести к серьезным перепадам в энергосистеме. Поэтому есть вариант объединения графиков некоторых областей в несколько зон (вероятно, три) с относительно равным объемом потребления.

Есть и другое предложение для установки более гибкого и справедливого механизма отключений. Бывают случаи, когда введение одной очереди для всех регионов недостаточно, а двух – много. Для таких ситуаций предлагается ввести две подчерки и отключать, грубо говоря, не по одной, а по полторы очереди в зависимости от ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на улучшение ситуации в энергетике, украинцев призывают оставаться готовыми к длительным отключениям электроэнергии. В экспертной среде считают, что при среднесуточной температуре -10°C могут быть введены длительные очереди отключений – по 10-12 часов в сутки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!