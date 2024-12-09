Украинцам ввели самый мягкий режим отключений света: когда не будет электроэнергии 9 декабря

В Украине в понедельник, 9 декабря, отключения электроэнергии применяются в "облегченном" режиме. Так, ограничения пока введены с 8:00 до 19:00, а одновременно отключать будут лишь одну очередь. Впрочем, ситуация может измениться.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "Благодаря масштабным восстановительным работам энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября. Ремонтные работы продолжаются", – говорится в сообщении.

В то же время энергетики предупреждают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Ситуация в энергосистеме динамичная, потому не всегда есть возможность предупреждать о смене графиков заранее.

Для промышленности ограничения будут действовать дольше, чем для бытовых потребителей, с 7 утра до 20:00. При этом не отключают те предприятия, которые закупают за границей более 60% электроэнергии для собственных нужд. Критическая инфраструктура также не подлежит отключению.

Что значит одна очередь отключений и где найти свой график

Отключения в одну очередь – самые мягкие, они означают наименьшее количество времени, проведенное потребителями без света за сутки. Так, существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – до 12 часов без света в сутки;

4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки (до 16).

Количество очередей во время плановых отключений каждый день определяет "Укрэнерго". Однако конкретные графики по адресам составляют облэнерго отдельно каждого для региона, такое расписание публикуют на официальных ресурсах:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

К примеру, энергокомпания ДТЭК обнародовала обновленные графики на 9 декабря. В Киеве и Киевской области планируется по одному отключению света, при этом у некоторых групп отключений вообще не будет. Максимальное количество часов без света подряд – 4.

Аналогичная ситуация в Днепропетровской области. А вот на Одесчине у одной из групп будет два отключения за день, правда, сравнительно коротких.

Графики отключений света кардинально перепишут: чего ожидать

В Министерстве энергетики планируют изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света. В частности, с 2025 года все области могут быть разделены на несколько зон.

По данным СМИ, речь идет об объединении графиков некоторых областей, возможно, в три зоны с относительно равным объемом потребления. В каждой из таких зон хотят применять одинаковые графики отключений.

Сейчас отключения по стране происходят неравномерно. И если за месяц в сумме количество часов "без света" для всех потребителей практически одинаковое, то в течение недели или суток колебания могут быть значительными.

Дело в том, что в каждой области действуют отдельные графики. Регионы получают команду от "Укрэнерго" на отключение одной или нескольких очередей потребителей и уже сами решают какие именно очереди и на какой период отключать. Поэтому в некоторых регионах отключения могут быть по 3-4 часа, в других – по 2, причем с разной частотой. И сейчас Минэнерго как раз хочет упорядочить систему отключений, чтобы унифицировать графики.

Однако, по всей стране нельзя вводить одинаковые графики нельзя – это может привести к серьезным перепадам в энергосистеме. Поэтому есть вариант объединения графиков некоторых областей в несколько зон (вероятно, три) с относительно равным объемом потребления.

Есть и другое предложение для установки более гибкого и справедливого механизма отключений. Бывают случаи, когда введение одной очереди для всех регионов недостаточно, а двух – много. Для таких ситуаций предлагается ввести две подчерки и отключать, грубо говоря, не по одной, а по полторы очереди в зависимости от ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на улучшение ситуации в энергетике, украинцев призывают оставаться готовыми к длительным отключениям электроэнергии. В экспертной среде считают, что при среднесуточной температуре -10°C могут быть введены длительные очереди отключений – по 10-12 часов в сутки.

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