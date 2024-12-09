Украинцам ввели самый мягкий режим отключений света: когда не будет электроэнергии 9 декабря
В Украине в понедельник, 9 декабря, отключения электроэнергии применяются в "облегченном" режиме. Так, ограничения пока введены с 8:00 до 19:00, а одновременно отключать будут лишь одну очередь. Впрочем, ситуация может измениться.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "Благодаря масштабным восстановительным работам энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября. Ремонтные работы продолжаются", – говорится в сообщении.
В то же время энергетики предупреждают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Ситуация в энергосистеме динамичная, потому не всегда есть возможность предупреждать о смене графиков заранее.
Для промышленности ограничения будут действовать дольше, чем для бытовых потребителей, с 7 утра до 20:00. При этом не отключают те предприятия, которые закупают за границей более 60% электроэнергии для собственных нужд. Критическая инфраструктура также не подлежит отключению.
Что значит одна очередь отключений и где найти свой график
Отключения в одну очередь – самые мягкие, они означают наименьшее количество времени, проведенное потребителями без света за сутки. Так, существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – до 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки (до 16).
Количество очередей во время плановых отключений каждый день определяет "Укрэнерго". Однако конкретные графики по адресам составляют облэнерго отдельно каждого для региона, такое расписание публикуют на официальных ресурсах:
К примеру, энергокомпания ДТЭК обнародовала обновленные графики на 9 декабря. В Киеве и Киевской области планируется по одному отключению света, при этом у некоторых групп отключений вообще не будет. Максимальное количество часов без света подряд – 4.
Аналогичная ситуация в Днепропетровской области. А вот на Одесчине у одной из групп будет два отключения за день, правда, сравнительно коротких.
Графики отключений света кардинально перепишут: чего ожидать
В Министерстве энергетики планируют изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света. В частности, с 2025 года все области могут быть разделены на несколько зон.
По данным СМИ, речь идет об объединении графиков некоторых областей, возможно, в три зоны с относительно равным объемом потребления. В каждой из таких зон хотят применять одинаковые графики отключений.
Сейчас отключения по стране происходят неравномерно. И если за месяц в сумме количество часов "без света" для всех потребителей практически одинаковое, то в течение недели или суток колебания могут быть значительными.
Дело в том, что в каждой области действуют отдельные графики. Регионы получают команду от "Укрэнерго" на отключение одной или нескольких очередей потребителей и уже сами решают какие именно очереди и на какой период отключать. Поэтому в некоторых регионах отключения могут быть по 3-4 часа, в других – по 2, причем с разной частотой. И сейчас Минэнерго как раз хочет упорядочить систему отключений, чтобы унифицировать графики.
Однако, по всей стране нельзя вводить одинаковые графики нельзя – это может привести к серьезным перепадам в энергосистеме. Поэтому есть вариант объединения графиков некоторых областей в несколько зон (вероятно, три) с относительно равным объемом потребления.
Есть и другое предложение для установки более гибкого и справедливого механизма отключений. Бывают случаи, когда введение одной очереди для всех регионов недостаточно, а двух – много. Для таких ситуаций предлагается ввести две подчерки и отключать, грубо говоря, не по одной, а по полторы очереди в зависимости от ситуации.
Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на улучшение ситуации в энергетике, украинцев призывают оставаться готовыми к длительным отключениям электроэнергии. В экспертной среде считают, что при среднесуточной температуре -10°C могут быть введены длительные очереди отключений – по 10-12 часов в сутки.
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