Украинцам рассказали о возможном повышении тарифов на газ: чего ожидать

В настоящее время в Украине не планируется повышение тарифа на газ. В Минэнергетики утверждают: все подобные сообщения являются фейковыми, ведь в Кабмине не рассматривают вопрос о повышении коммунальных тарифов.

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Об этом говорится в сообщении самого министерства. Там призвали украинцев:

не распространять непроверенную информацию;

доверять только официальным источникам.

"Правительство неоднократно заявляло: вопрос пересмотра тарифов на электроэнергию и газ сейчас не стоит на повестке дня. Целью распространения заявлений относительно тарифов является дестабилизация социальной ситуации в стране.", – говорится в сообщении.

Каким будет тариф на газ с 1 мая

В то же время, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, после окончания отопительного сезона украинцы будут платить за газ по прежним тарифам. Он отметил: в настоящее время Кабмин не обсуждает изменение коммунальных расценок.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – сказал он ранее.

"Нафтогаз" ввел скидку на газ для украинцев

Вместе с тем, украинцы, получающие газ от "Нафтогаза" (а таких потребителей 98% в стране), могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета за голубое топливо и таким образом экономить. Однако для этого нужно вовремя платить за газ – до 15-го числа каждого месяца.

В компании объяснили: скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании. При этом скидка не будет действовать в месяце, в котором осуществляется текущая оплата. Она будет применена в следующем расчетном месяце – в автоматическом режиме.

В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн.

Со скидкой эта сумма составит 78,01 грн. Т. е. на 79 коп. меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после окончания отопительного сезона (30 апреля) тариф на электроэнергию в Украине останется на прежнем уровне. Таким образом, после этого срока – в частности, в мае, июне и т. д. – украинцы продолжат платить за свет по текущему тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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