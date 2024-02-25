Украинцам рассказали о тарифе на электроэнергию в марте: сколько нужно будет платить

В марте в Украине будет действовать тот же тариф на электроэнергию, что и в предыдущие месяцы – 2,64 грн за киловатт-час без учета объема потребления. Более того, этот же тариф будет действовать и в апреле.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает "Главком". Он отметил: распространенная же ранее информация о возможном повышении тарифа до 6 грн за киловатт-час не соответствует действительности.

"6 грн за киловатт точно не будет. Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. Но действительно, до конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая", – сказал министр.

Будет ли повышение тарифа на электроэнергию после апреля

В то же время, отметил Галущенко, решение о целесообразности повышения тарифа на свет будет приниматься в апреле.Прогнозировать же, каким оно будет, он не стал – поскольку, по его словам, на середину февраля какая-либо информация по этому поводу отсутствовала.

"Только в апреле текущего года власти будут смотреть на ситуацию. Сейчас нет ни проектов, ни расчетов", – говорится в материале.

Сколько украинцам приходится платить за свет

В настоящее время в Украине действует тариф 2,64 грн за киловатт-час. При этом объем потребления в расчет приниматься не будет.

Таким образом, при потреблении, например, 300 кВт*ч сумма в платежках за февраль составит 792 грн.

В Украине вырастут тарифы на тепло и горячую воду

В то же время, рост тарифов сразу на ряд коммунальных услуг в Украине все же ожидается. В Национальном банке, в частности, прогнозируют, что подорожают отопление и горячая вода. Впрочем, точных сроков этого пока нет – по прогнозу, отмену соответствующего моратория можно будет ожидать только после завершения действия военного положения.

На сколько же украинцам повысят тарифы, в НБУ не берутся говорить. Там лишь отмечают, что расти те будут до экономически обоснованного уровня.

"Прогноз предполагает сохранение действия моратория на отдельные тарифы услуг ЖКХ (в частности, отопление и горячую воду) до завершения действия военного положения. Далее ожидается поэтапное приведение тарифов в соответствии с экономически обоснованным уровнем в течение нескольких лет", – отметили в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцы могут сэкономить на оплате счета за электроэнергию более 260 грн – причем без каких-либо нарушений. Для этого нужно установить двухтарифный счетчик "день-ночь" – и за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

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