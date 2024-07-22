Украинской энергетике нужна срочная помощь: что необходимо стране, помимо усиления ПВО

Украина ожидает от партнеров срочного выполнения пяти шагов для помощи ее энергетике. В частности, речи идет об усилении противовоздушной обороны.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Призвав партнеров активизировать:

защиту;

возобновление энергетической инфраструктуры Украины.

"Российские ракетные и дроновые удары уничтожили или повредили значительную часть генерирующих мощностей, тепловой генерации, гидроэлектростанций, объектов системы передачи электроэнергии. …Наши усилия сосредоточены на пяти направлениях. Первый – это усиление противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Он подчеркнул: Украина нуждается в способностях для уничтожения носителей управляемых авиабомб, в частности, российских боевых самолетов на аэродромах и в небе. Министр объяснил:

дальнобойные авиаудары и современная противовоздушная оборона "являются основой прекращения ежедневного российского террора";

эти удары "полностью правомерны с точки зрения международного права" и могут реально ускорить завершение войны.

Второй шаг, по его словам, – это быстрый ремонт и восстановление объектов генерации и распределения. Третий – децентрализация энергосистемы, "в частности установка когенерационных установок".

Четвертый – увеличение импортных мощностей из ЕС с нынешних 1,7 до 2,2 гВт. Пятый – привлечение "средств и оборудования от партнеров".

Украинцам будут раздавать бесплатные кредиты на солнечные панели

В то же время, в самой Украине с 20 июля начали работать финансовые программы для повышения энергонезависимости потребителей. В частности, кредитование под 0% на 10 лет для приобретения солнечных панелей и другого энергооборудования.

"Каждый желающий приобрести солнечные панели с системами накопления электроэнергии или ветровые установки может получить кредит, по которому государство полностью компенсирует процентную ставку в течение срока кредитования. Сумма кредита – до 480 тыс. грн", – сообщили в Минэнергетики.

При этом подчеркивается: срок кредитования составляет 10 лет. Для получения кредита можно обратиться в:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укргазбанк;

Сенс Банк;

банк Глобус.

"Количество банков-партнеров программы будет увеличиваться", – подчеркнули в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, регулярные плановые отключения электроэнергии актуализировали среди украинцев вопрос о покупке зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена.

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