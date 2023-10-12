Цены на газ взлетели на 50%: что произошло и повлияет ли на платежки

В Европе стоимость газа всего за неделю взлетела на 50%. Это связано с похолоданием, а также массированной атакой ХАМАСа на Израиль, что привело к остановке добычи газа на месторождении Тамар.

Как пишет на своей странице в Telegram глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. Так, тысяча кубометров в Европе стоит 540 долларов. Израиль продавал около 9,2 млрд кубов газа в соседние государства (Египет, Иорданию).

При этом из Египта голубое топливо попадало в Европу. Остановка добычи также может повлиять и на европейский рынок газа. "Также на цену повлияли ожидания продолжения стачек на двух заводах СПГ компании Chevron в Австралии", – отмечает Герус.

Видео дня

В пресс-службе Минэкономики отмечают: в Украина на рынке цены на газ также выросли за последние месяцы. Однако, год назад стоимость голубого топлива была в 2,7 раз выше. Так, в марте 2022-го за тысячу кубометров бизнес платил 29,3 тыс. грн. А в сентябре 2023-го за такой же объем голубого топлива приходилось платить уже 14,8 тыс. грн.

Отметим, изменение стоимости газа на европейском и украинском рынке никак не повлияет на тарифы для украинцев. Так, в платежках за газ никаких изменений не будет. К примеру, тариф "Нафтогаза" для населения зафиксирован до конца отопительного сезона и составляет 7,96 грн за куб.

Как ранее писал Oboz.UA, в Украине возможны отключения электроэнергии зимой. Ситуация будет зависеть от того, насколько эффективно РФ будет атаковать украинскую энергосистему зимой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Oboz.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!