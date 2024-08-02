Тарифы увеличат до экономически обоснованных уровней: в НБУ озвучили прогноз

В Украине постепенное повышение тарифов ожидается только с 2025 года. При этом, вероятно, большая часть тарифов в 2024 году останется неизменной.

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Как говорится в инфляционном отчете НБУ, ожидается постепенное повышение акцизов и тарифов ЖКХ, однако сроки и параметры корректировки последних неопределенны и, соответственно, риск для прогноза инфляции. То есть НБУ только ожидает роста тарифов, однако не влияет на эти решения и не знает точных дат.

"Прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и поставка горячей воды) в течение 2024 года. Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, вероятно, обусловят постепенную корректировку тарифов в следующих годах. Ожидается, что с 2025 года начнется постепенное приведение тарифов к их экономически обоснованным уровням", – говорится в прогнозе.

Отметим, экономически обоснованный уровень тарифов также может измениться. В то же время, инфляция будет оставаться умеренной – 8.5% на конец 2024 года по обновленному прогнозу. Ускорение продовольственной инфляции из-за исчерпания эффектов урожая 2023 года и засухи будет одним из основных факторов роста общей инфляции до конца 2024 года . Однако в дальнейшем продовольственная инфляция будет относительно низкой благодаря постепенному росту урожаев и налаживанию логистики.

"Взвешенная процентная и валютно-курсовая политика НБУ и ослабление внешнего инфляционного давления позволят замедлить инфляцию уже в 2025 году – до 6.6%. В 2026 инфляция вернется к цели 5% на фоне постепенной нормализации функционирования экономики и дальнейшего улучшения ситуации в экономике. будет продолжаться, хотя будет ограниченным из-за влияния войны, в том числе значительных повреждений энергосистемы", – говорится в прогнозе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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