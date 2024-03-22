Тарифы на электроэнергию с 1 апреля: кто может платить в два раза меньше

В Украине с 1 апреля стоимость электроэнергии не изменится и будет на уровне 2,64 грн за кВт*ч. При этом у украинцев остается возможность при подключении двухзонного счетчика платить за ток в два раза меньше. Такой прибор учета окупится за 10 месяцев.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Стоимость электроэнергии пересмотрели летом 2023-го. И хотя себестоимость генерации, ремонтные работы требуют постоянного пересмотра тарифов, вероятно, как минимум в ближайшие месяцы (или даже в течение всего года) повышать тариф не будут.

Для этого нужно установить двухзонный счетчик, а также подать заявку своему поставщику электроэнергии. Правда, из-за большой нагрузки некоторые клиенты в Киеве, которые сейчас подают заявки о подключении ночного тарифа, получают ответ с сообщением, что их очередь придет только в ноябре этого года. Однако такая очередь наблюдается далеко не во всех городах.

Подключение ночного тарифа бесплатное. Но при этом украинцу придется купить двухзонный счетчик. Он стоит от 1,6 тыс. до 2,4 тыс. грн. Такая покупка быстро окупиться. К примеру, если вы тратите 250 кВт*ч в месяц и половину тока будете потреблять в ночной период, ежемесячно вы сможете экономить 165 грн в месяц. Уже за 10 месяцев покупка счетчика окупится.

Как сообщал OBOZ.UA, наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. На втором месте – калориферы, кондиционеры, бойлеры и масляные обогреватели, потребляющие по 2-3 кВт.

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