Тарифы на электроэнергию и газ с 1 ноября: к чему готовиться

В Украине с 1 ноября тариф на электроэнергию и газ не изменятся. При этом за ток все равно придется платить больше, с учетом роста тарифа летом текущего года.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В ноябре украинцев ожидает разгар отопительного сезона. Также в этот период эксперты ожидают активные атаки РФ на украинскую энергосистему. Будут ли отключения и сколько они могут длиться, на данный момент неизвестно. Один из "плохих" сценариев: ситуация будет настолько сложной, что энергетикам придется использовать утвержденные графики отключения.

Их опубликовали на сайтах поставщиков тока. В некоторых случаях электроэнергии может не быть в течение семи часов подряд. Однако такие графики используют только при стечении сразу нескольких негативных обстоятельств: повреждение объектов генерации, системы распределения, отсутствие возможности быстро провести ремонты и восстановить оборудование.

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Стоимость отопления, электроэнергии и газа в ноябре не изменится. Однако, по сравнению с ноябрем 2022-го, украинцам придется больше платить как минимум за ток. Так, в прошлом году тариф на кВт*ч при потреблении до 250 кВт*ч в месяц составлял 1,44 грн (а если тратить больше, то 1,68 грн за каждый кВт*ч).

Например, если в ноябре 2022-го вы тратили 249 кВт*ч, то за такой объем нужно было заплатить 358,56 грн. А в ноябре 2023-го за такой же объем тока придет платежка на сумму в 657,36 грн. Для тех семей, которые оформили субсидию, подорожание полностью будет компенсировано увеличением размера выплаты.

Тариф на газ в Украине действует до мая 2024-го. У "Нафтогаза", услугами которого пользуются 98% украинцев, действующая цена составляет 7,96 грн за кубометр. А вот с мая следующего года цена может вырасти.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с октября будут по новым правилам считать тариф на транспортировку газа. Минимальный размер платежки изменится для тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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