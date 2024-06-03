Тариф на свет для украинцев подняли только по одной причине: в Минэнерго объяснили новую цену

Повышение тарифа на электроэнергию с 1 июня стало вынужденной мерой. А единственная причина роста цен на электричество для населения – последствия массированных российских атак на украинскую энергетику, которые привели к потере 9 ГВт мощностей.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук. "Повышение тарифа – это вынужденный шаг, единственная причина которого – это значительные потери в энергосистеме после вражеских обстрелов", – отметила она.

По словам Гринчук, рост тарифа поможет в ремонтной кампании объектов электрогенерации. Это необходимо, чтобы украинская энергетика могла подготовиться к зиме.

"Тариф для населения позволяет нам продлить самую масштабную при Независимости ремонтную кампанию в энергетике, чтобы максимально подготовить энергосистему к зиме, добавить к ней дополнительные мощности, а также в определенной степени восстановить государственную генерацию", – заявила чиновница.

Она уточнила, что тариф для населения 4,32 грн за кВт*ч покрывает исключительно себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям. Рыночная же стоимость одного киловатт-часа составляет более 7,5 грн.

"Действующий тариф покрывает себестоимость производства 1 кВт*ч двумя государственными энергокомпаниями – "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", а также передачу электроэнергии и ее распределение", – сказала Гринчук.

Представительница Минэнерго напомнила, что лето-2024 будет сложным. "Ремонтная кампания длится 24/7, энергетики работают круглосуточно. Это дает нам надежду, что осенью и зимой ситуация изменится к лучшему", – считает Гринчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине тариф на электроэнергию с 1 июня подняли с 2,64 до 4,32 грн за 1 кВт*ч. Платить нужно будет без дифференциации, то есть несмотря на объем потребления (первый вариант предусматривал возможность оставить действующий тариф для потребляющих до 100 кВт*ч в месяц).

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