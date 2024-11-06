Тариф на газ в Украине: украинцам рассказали, пересчитают ли стоимость кубометра

Цены на газ для населения останутся неизменными в течение отопительного сезона. Повышение тарифов не планируется, и украинцы будут платить за газ по старым годовым тарифам.

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Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в комментарии СМИ. Он заявил, что Украина накопила достаточное количество газа, чтобы уверенно пройти зиму без необходимости повышения тарифов для граждан.

"Цены на газ останутся неизменными, и население может быть спокойным по отоплению в своих домах. Нафтогаз понимает необходимость поддержать людей, а также соблюдает мораторий на повышение цен", – сказал Чернышев.

На сегодняшний день в Украине действуют фиксированные годовые тарифы на газ, которые установили девять поставщиков. Большинство украинцев обслуживаются "Нефтегазом" и платят 7,96 грн за кубометр. Для трех человек, использующих газ только для приготовления пищи, это означает, что ежемесячно на оплату уйдет 78,8 грн. (при потреблении 9,9 кубометра).

В целом на рынке представлено несколько тарифных предложений, в том числе месячные и годовые, где цена за кубометр варьируется от 7,79 до 9,99 грн. Ниже представлены тарифы некоторых поставщиков:

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

"ГК "Нефтегаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпатый энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

Львовэнергосбыт – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 19,6 грн за кубометр).

Алексей Чернышев также отметил важность энергоэффективных мер, особенно в зимний период. Он подчеркнул, что все украинцы должны обращать внимание на энергосбережение как в быту, так и промышленности, чтобы уменьшить потребление энергоресурсов и расходы на коммунальные услуги.

Еще одним значимым достижением "Нефтегаза" является повышение добычи природного газа. С начала года компания обеспечила 7%-ный рост добычи, что позволит в 2023 году достичь уровня 14,9 млрд кубометров. Это важно для обеспечения стабильности рынка и покрытия потребностей украинских домохозяйств и предприятий, в частности производителей тепла.

Во избежание возможных переплат украинцам рекомендуют ежемесячно, с 1 по 5 число, передавать показатели счетчиков газа. Абоненты "Нефтегаза" могут сделать это через чат-бот gas.ua, по телефону или с помощью SMS. Несвоевременная передача показателей может привести к начислению среднего потребления, что может превысить реальные расходы газа.

Если показатели не подаются своевременно, газовики начисляют оплату по средним плановым объемам, что может не соответствовать реальному потреблению. Даже если помещение не используется или в нем никто не живет, следует позаботиться о нулевых показателях или сообщить оператору. Это позволит избежать ненужных начислений и задолженностей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 ноября стоимость электроэнергии и газа не будет пересматриваться. Тариф на газ составляет 7,96 грн до мая 2025 или до конца военного положения. В то время как за электроэнергию до мая придется платить 4,32 грн за кВт*ч.

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