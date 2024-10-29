Тариф на газ и электроэнергию с 1 октября: сколько придется платить за куб и кВт*ч

В Украине с 1 октября стоимость электроэнергии и газа не будут пересматриваться. Тариф на газ составляет 7,96 грн до мая 2025 или до конца военного положения. В то время как за электроэнергию до мая придется платить 4,32 грн за кВт*ч.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Как будут меняться тарифы после мая 2025-го и при отмене военного положения, неизвестно. При этом, если война будет продолжаться, то по закону увеличивать тарифы на газ и отопление не могут.

Кабинет министров официально продлил действие спецобязательств (ПСО) по поставкам газа. Согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона , то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителях тепла, электричества и операторов газораспределительных систем.

В зависимости от категории потребителей стоимость голубого топлива от Нафтогаза будет колебаться от 7 грн 42 коп. до 16 грн50 коп. за кубометр. Для населения же газ и дальше будет стоить 7 грн 96 коп за куб.

Сколько будем платить за электроэнергию

Для населения действует общий тариф – 4,32 грн/кВт*ч. Однако бывают случаи, когда платить можно меньше. Это касается двух случаев. При этом для перехода на особые тарифы необходимо подать заявления, а в некоторых случаях пройти определенную процедуру.

Да, платить меньше за электроэнергию могут те, кто имеет только электрическое отопление. Такая норма действует с 1 октября по 30 апреля на объем электроэнергии в размере 2 тыс. кВт*ч в месяц. То есть, некоторые украинцы могут оплачивать ток по тарифу в 2,64 грн/кВт*час. Однако, если потратить за месяц 2001 кВт*ч тока, то за весь объем придется платить уже согласно тарифу 4,32 грн. В результате за 2000 кВт*ч можно платить 5280 грн. А за 2001 кВт*ч – уже 8644,3 грн.

Это правило должно поощрять тех украинцев, которые имеют электрическое отопление, тратить не более 2 тыс. кВт*ч. Здесь следует отметить, что воспользоваться льготным тарифом на отопление могут далеко не все. В техническом паспорте на квартиру или дом должно быть указано, что тип отопления – электрический. Если у вас есть централизованное отопление и, например, электрический теплый пол, или если в вашем доме по проекту должно быть централизованное отопление, но почему-то не работает, льготного тарифа не будет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, клиенты "Нафтогаза" могут снизить свой счет за газ, получив скидку в 1%. Для этого им нужно своевременно рассчитываться с компанией – до 15 числа каждого месяца.

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