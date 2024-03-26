Тариф на газ в Украине с 1 апреля: сколько будем платить за кубометр до 30 числа

В Украине тариф на газ не изменится по меньшей мере до 30 апреля. С 1 апреля, как и в марте, украинцы будут платить за каждый кубометр голубого топлива 7,96 грн. Это касается почти 98% населения.

Как сообщают в "Нефтегазе", услугами компании пользуются 12,4 млн украинцев. Тариф "Нефтегаза" зафиксирован до конца апреля и составляет 7,96 грн. Вместе с тем, около 2% украинцев пользуются услугами других поставщиков газа. Их цена может быть как меньше, так и больше, чем у "Нафтогаза". Тариф на газ в апреле не изменится ни у одного из поставщиков.

В апреле стоимость газа теоретически может быть изменена. Однако причин для увеличения цены нет. Дело в том, что после начала полномасштабной войны, а также в результате уничтожения промышленных потребителей голубого топлива, уменьшения количества потребителей Украина собственной добычей обеспечивает свои потребности. Кроме того, на газовой бирже за год стоимость тысячи кубометров снизилась с 15,1 тыс. до 11,29 тыс. грн. Так что причин для повышения цен нет.

Ранее в Кабмине заявляли, что на время действия военного положения и в течение шести месяцев после него пересматривать тарифы не будут. Однако стоимость тока все-таки были вынуждены повысить прошлым летом. С газом ситуация более стабильная. Голубого топлива собственной добычи практически полностью хватило для обеспечения собственных потребностей.

Меньше 7,96 грн за куб могут платить те, кто вовремя рассчитывается за коммуналку. Как сообщают в "Нафтогазе", размер возможной скидки составляет 1%. Чтобы ее получить, нужно с помощью онлайн-сервиса заплатить за газ до 15-го числа. То есть если до 15 марта заплатить за газ, который вы использовали в феврале, то в платежке в апреле (за март) будет скидка в размере 1%.

Как сообщал OBOZ.UA, наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. На втором месте – калориферы, кондиционеры, бойлеры и масляные обогреватели, потребляющие по 2-3 кВт.

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