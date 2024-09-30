Сколько придется заплатить за газ за октябрь: стала известна стоимость 1 кубометра

В октябре украинцы будут платить за газ по тем же тарифам, которые действовали и раньше, в частности для клиентов "Нафтогаза" тариф составит 7,96 грн за кубометр. То есть, за потребление 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц придется заплатить 78,8 грн.

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Об этом сообщает ГазПравда, отмечая, что за месяц бытовым потребителям перестали поставлять топливо несколько компаний: "ЭРУ Людям", "Полтавагаз сбыт" и "Аскания Энерджи". Таким образом, по состоянию на 30 сентября на рынке осталось 9 поставщиков, предлагающих голубое топливо по цене от 7,96 до 9,99 грн/куб.

" ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн за кубометр;

- 7,96 грн за кубометр; "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

– 7,96 грн за кубометр; "Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

– 7,98 грн за кубометр; "Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

– 7,99 грн за кубометр; "Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

– 8,2 грн за кубометр; "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн. за кубометр;

– 8,46 грн. за кубометр; "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн. за кубометр;

– 8,46 грн. за кубометр; "Энерджи трейд групп" – 9,977 грн за кубометр;

– 9,977 грн за кубометр; "Ритейл Сервис" ТМ "Светгаз" – 9,99 грн за кубометр.

"По меньшей мере, до конца апреля следующего года стоимость газа для населения не изменится. Однако количество компаний, поставляющих топливо бытовым потребителям, в сентябре сократилось. Напомним, Кабинет министров официально продлил действие спецобязанностей (ПСО) по поставкам газа. Согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона, то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся.

Также отмечается, что подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или более 12 млн домохозяйств) газ сейчас поставляет "Нефтегаз Украины", который предлагает газ по цене 7,96 грн за кубометр. Такая стоимость голубого топлива будет действовать для всех бытовых клиентов компании по меньшей мере до конца апреля 2025 года. Для остальных пользователей стоимость будет составлять от 7,42 грн до 16,50 грн за кубометр.

Как уже сообщал OBOZ.UA, следуя простым советам по использованию газа на кухне и отоплении, можно сэкономить до 20% потребления топлива. К примеру, регулярный уход за приборами и правильное их использование поможет снизить затраты.

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