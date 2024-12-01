Сколько нужно заплатить за свет за ноябрь: украинцам озвучили стоимость 1 кВт*ч

За ноябрь украинцы заплатят за свет по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч. Он же будет действовать до 30 апреля 2025 года. Передать же показатели счетчика электроэнергии следует до 3 декабря – иначе есть риск дописывания "лишних" киловаттов.

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О "фиксировании" тарифа говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко. В документе отмечается:

Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".

Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

В свою очередь, в энергокомпании ДТЭК Днепровские энергосети напомнили: своевременная передача показателей за потребленные услуги ЖКХ поможет избежать проблем с коммунальщиками. В частности, просроченности оплаты коммуналки либо же дописывания "лишних" объемов потребленных услуг.

На передачу показаний счетчиков электроэнергии отводится несколько дней. А последним сроком для подачи данных за ноябрь является 3 декабря.

Там отметили: особенно важно передавать показания в период проведения отключений света. Дело в том, что при расчете объема потребленной электроэнергии во внимание принимаются только данные счетчика – переданные в отведенное для этого время. Сейчас это период с 29 ноября по 3 декабря.

"Мы опираемся только на показания вашего прибора. Если не передать показания до 3 декабря, согласно законодательству, объем будет рассчитан по среднесуточному потреблению аналогичного периода в прошлом году – ноябре 2023 года. Чтобы избежать разногласий в начислении и получать счета только за реально потребленную электроэнергию, не забывайте своевременно передавать показания", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, согласно Постановлению Кабмина № 632, некоторые украинцы могут платить за электроэнергию по льготному тарифу – 2,64 грн за 1 кВт*ч. Речь о тех, кто установил электроотопительные установки с соблюдением требований законодательства. При этом следует отметить, что такой тариф для украинцев действует только в отопительный период: с 1 октября по 30 апреля.

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