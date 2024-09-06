Ситуация с электроэнергией заметно изменится: украинцам рассказали, каких отключений ждать в ближайшие дни

В Украине на следующей неделе (9-15 сентября) ожидается улучшение ситуации с отключениями света. В некоторые дни, вероятно, ограничений вообще удастся избежать, а заметные перемены, вероятно, произойдет в выходные, 7-8 сентября.

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"Ситуация улучшается, на этой неделе уже лучше значительно, чем на прошедшей. Надеюсь, что в выходные будет еще лучше ситуация", – отметил директор Центра энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "Киев24".

По его словам, сейчас продолжаются ремонтные работы. Эксперт подчеркнул, что Россия во время последнего обстрела повредила высоковольтные линии электропередач вблизи атомных станций (АЭС).

"Это была гибридная атака на атомные станции. Это признали и в нашем МИДе, и в МАГАТЭ", – добавил Омельченко.

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что со следующей недели в Украине применяться будет максимум одна очередь отключений электроэнергии. А в некоторые дни, уверен специалист, отключений может не быть вообще.

"Я надеюсь, что максимум будет одна очередь отключений. А возможно, в определенные дни отключений вообще не будет", – рассказал Харченко.

Этот прогноз, впрочем, останется актуальным только в случае отсутствия новых разрушительных атак на энергосистему Украины. Кроме того, важно, чтобы погода оставалась умеренной.

Харченко также подчеркнул, что ситуация может измениться, если произойдут технические неисправности. А потому украинцам в любом случае следует быть готовыми к изменениям в графиках.

Как сообщал OBOZ.UA, в части регионов Украины возникают проблемы с подготовкой к отопительному сезону. В Минэнерго назвали самые проблемные области.

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