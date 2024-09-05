С подготовкой к зиме возникли сложности: в Минэнерго назвали самые проблемные регионы

Самая сложная ситуация с подготовкой к отопительному сезону наблюдается в прифронтовых областях, в частности в Харьковской области, из-за интенсивных обстрелов энергетической инфраструктуры. Для Харьковской области разработаны отдельные планы резервного энергообеспечения и стабилизации работы энергосистемы.

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Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона 5 сентября. В результате таких атак происходят повреждения и разрывы на линиях электропередач, что затрудняет стабильную работу энергосистемы.

"Отдельный фокус уделяем и Харьковской области, и городу Харьков. Здесь есть отдельные планы подготовки к отопительному сезону. И это как вопрос резервных типов питания для объектов критической инфраструктуры и стабилизации работы энергосистемы в целом", - отметил Николай Колесник.

Особое внимание Министерство энергетики уделяет Харьковской области, где ведутся активные боевые действия и регулярные атаки на энергетические объекты. Для стабилизации энергосистемы в этом регионе разработаны специальные планы, включающие меры по обеспечению резервного питания для критической инфраструктуры. Харьков является одним из ключевых городов, где стабильное энергообеспечение жизненно важно из-за большого населения и наличия стратегических объектов.

Российская стратегия атак на энергетику: возврат к обстрелам объектов инфраструктуры

В ходе полномасштабной войны Россия неоднократно использовала тактику атак на энергетическую инфраструктуру Украины, и этот сценарий снова повторяется. По словам энергетического эксперта Виктора Куртева, Россия вернулась к логике обстрелов энергетических объектов, которую использовала в 2022-2023 годах.

"В основном это были магистральные подстанции Укрэнерго и подстанционные узлы большой тепловой генерации", - отметил Куртев. В 2022-2023 годах российские войска активно уничтожали именно системы передачи электроэнергии, что привело к массовым отключениям света по всей стране.

В 2024 году, с 21 марта по середину лета, Россия изменила тактику и начала наносить удары по генерирующим мощностям. По словам Куртева, в результате концентрированных атак по энергоблокам и генерирующему оборудованию, за пять месяцев Украина потеряла 9000 мегаватт генерации.

Начиная с 26 августа 2024 года, Россия вновь вернулась к тактике атак на объекты инфраструктуры, атаковав 22 энергетических объекта. Четыре из них были частями газотранспортной системы, а остальные – объекты магистральной сети. В основном эти атаки были направлены на подстанции, обеспечивающие выдачу мощности атомных электростанций. В результате этого аварийно отключились три атомных блока, что повлекло за собой массовые отключения электроэнергии в стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, со следующей недели в Украине будет максимум одна очередь отключений электроэнергии, а в некоторые дни отключений может не быть вообще при условии отсутствия новых атак или аварий. Ситуация улучшится благодаря восстановлению высоковольтных сетей и энергоблоков, которые сейчас находятся на ремонте.

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