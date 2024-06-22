Графики отключения света на 23 июня: где и когда может не быть электроэнергии
В воскресенье, 23 июня, все облэнерго по стране будут внедрять графики почасовых отключений электроэнергии. Отключения будут продолжаться только вечером, с 19:00 до 23:00.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго. "Завтра, 23 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений только вечером, с 19:00 до 23:00", – говорится в сообщении.
Причиной таких мер является снижение потребления электроэнергии в выходной день.
При этом почасовые отключения электроэнергии 23 июня, запланированные на вечерние часы, являются необходимой мерой по поддержанию стабильности энергосистемы.
Если ситуация в энергосистеме изменится, о применении дополнительных мер по ограничению потребления электроэнергии будет поставлено в известность отдельно.
Стоит отметить, что "Укрэнерго" устанавливает лимиты на потребление электроэнергии и время их действия во всех областях страны. А вот точный график отключений по адресам или группам составляют и публикуют облэнерго в каждом регионе:
Как сообщал OBOZ.UA, "Укргидроэнерго" планирует восстановить 1 ГВт генерации электроэнергии к зиме, что является важным шагом на фоне уничтожения 9 ГВт мощностей энергетической инфраструктуры с начала полномасштабного вторжения России. 1 ГВт – это мощность, которой достаточно для обеспечения электроэнергией около 750 тысяч домохозяйств.
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