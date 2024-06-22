Графики отключения света на 23 июня: где и когда может не быть электроэнергии

В воскресенье, 23 июня, все облэнерго по стране будут внедрять графики почасовых отключений электроэнергии. Отключения будут продолжаться только вечером, с 19:00 до 23:00.

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Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго. "Завтра, 23 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений только вечером, с 19:00 до 23:00", – говорится в сообщении.

Причиной таких мер является снижение потребления электроэнергии в выходной день.

При этом почасовые отключения электроэнергии 23 июня, запланированные на вечерние часы, являются необходимой мерой по поддержанию стабильности энергосистемы.

Если ситуация в энергосистеме изменится, о применении дополнительных мер по ограничению потребления электроэнергии будет поставлено в известность отдельно.

Стоит отметить, что "Укрэнерго" устанавливает лимиты на потребление электроэнергии и время их действия во всех областях страны. А вот точный график отключений по адресам или группам составляют и публикуют облэнерго в каждом регионе:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, "Укргидроэнерго" планирует восстановить 1 ГВт генерации электроэнергии к зиме, что является важным шагом на фоне уничтожения 9 ГВт мощностей энергетической инфраструктуры с начала полномасштабного вторжения России. 1 ГВт – это мощность, которой достаточно для обеспечения электроэнергией около 750 тысяч домохозяйств.

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