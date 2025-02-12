Риски растут: украинцам рассказали о графиках отключения света 12 февраля

В Украине 12 февраля графики отключения электроэнергии применяются только для промышленности и бизнеса – утром и вечером. Плановые ограничения для населения вводить пока не планируют. Однако ситуация может измениться, предупреждают украинцев. Тем более, что риски отключений, по мнению ряда экспертов, растут.

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Причина ограничений для предприятий – повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дроновых атак, а также рост потребления тока из-за похолодания. Как говорится в сообщении "Укрэнерго", время применения таких ограничений 07:00-11:00 и 15:00-21:00.

Потребление электроэнергии в Украине растет. Утром 12 февраля его уровень был на 1,4% выше, чем в это же время в предыдущий день. "Причина – дальнейшее снижение среднесуточной температуры в большинстве регионов Украины", – отметили в компании.

Как добавили в Министерстве энергетики, восстановительные работы на энергообъектах Украины продолжаются. "В результате обстрелов с целью балансировки энергосистемы сегодня оператор системы передачи временно применяет ограничение мощности для промышленности и бизнеса. Ограничения не применяются для бытовых потребителей, критической инфраструктуры, а также для предприятий, импортирующих более 60% электроэнергии для своих нужд", – заявили в ведомстве.

"Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется", – уточнили в "Укрэнерго". То есть почасовые графики не вводятся, что не исключает возможности отключений непосредственно из-за последствий российских ударов.

В частности, как сообщил ряд медиа, утром 12 февраля в Оболонском районе Киева у части потребителей отсутствовала электроэнергия. Как объяснил в эфире телемарафона СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, если отключения и есть, они связаны именно с повреждениями локальных сетей. "Мне кажется, что сегодняшняя утренняя ракетная атака на Киев – по тому, что я понимаю – не приводит к каким-либо серьезным последствиям для энергосистемы", – добавил он.

При этом украинцев предостерегают: время применения и объем ограничений в течение суток могут меняться. Например, накануне, 11 февраля, кроме экстренных отключений из-за обстрелов, в некоторых районах Кировоградской области использовались плановые графики. Впрочем, это было связано не с дефицитом электроэнергии, а с ремонтными работами.

Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему, объясняют энергетики. "Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях", – напомнили в "Укрэнерго".

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как считают специалисты, риски отключений света в Украине все же растут – и из-за погодных условий, и из-за активных российских атак. Как отметил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип, до пикового потребления дело еще не дошло.

Однако, если морозная погода затянется на недели, риски отключений дополнительно возрастут. К тому же отключения могут вводиться не только из-за дефицита электроэнергии, но и из-за необходимости проведения ремонтов на линиях и подстанциях.

Кроме того, по мнению Прокипа, даже в таком случае применение плановых графиков не означает, что их могут вернуть во всех областях сразу. "На левом берегу Днепра – дефицит мощности: магистральные сети не рассчитаны, чтобы передавать такой объем электроэнергии по правому берегу, а все три АЭС у нас на правом берегу, и электрическую энергию нужно передавать на левый берег, чтобы там покрывать дефицит. Поэтому может быть такая ситуация, что в определенных регионах будут графики, а в соседних регионах их не будет", – считает эксперт.

В свою очередь, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко объяснил: пока что отключения света в Украине были точечными. Но, по его словам, не стоит забывать и про накопительный эффект от российских атак.

Как отметил специалист, серьезные морозы пока ожидаются только ночью, а в целом температура не критично низкая, поэтому есть все шансы, что период морозов пройдет без графиков. Также он напомнил, что самые пессимистичные прогнозы на эту зиму все же не сбылись.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам, имеющим зарядные станции, в период простоя следует периодически частично разряжать их и заряжать. Это позволит продлить срок работы дорогих устройств, если они снова понадобятся при отключении электроэнергии.

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