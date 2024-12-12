Ущерб Украины от войны может вырасти на 30%: сколько миллиардов понадобится, чтобы восстановить страну

Из-за непрекращающихся обстрелов украинской инфраструктуры в 2024 году сумма ущерба от российской вооруженной агрессии может вырасти почти на $115 млрд, то есть на треть от прошлогоднего показателя. Но затраты на восстановление можно оптимизировать, если соблюдать принцип "строить лучше, чем было".

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Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа").

Согласно новому отчету Всемирного банка RDNA3, по состоянию на конец 2023 года общая сумма убытков, понесенных Украиной, составила 486 млрд долларов. Но из-за разрушения энергосистемы и транспортной инфраструктуры финальная цифра в отчете RDNA4 может быть почти на 30% – до фактически $600 млрд.

"Учитывая, что преимущественная сумма ущерба падает именно на разрушение жилищного фонда, важно определиться, как именно восстанавливать. В настоящее время у Украины построено 1 млрд кв. м жилья, подавляющее большинство которого – типичные решения, которые используются при восстановлении после Второй мировой войны. Оно очень устаревшее. И его реконструкция будет дороже, чем строительство нового жилья, вместо уничтоженного", – подчеркнула Шуляк.

Хотя в государстве понимается важность темпов восстановления жилищного фонда, учитывая огромное количество внутренне перемещенных лиц, скорость не должна достигаться за счет качества и безопасности сооружений. Поэтому при восстановлении жилищного фонда огромное значение должно уделяться качеству стройматериалов. Это зависит от внедрения и имплементации нескольких законодательных инициатив, в частности:

имплементации регламента ЕС №305 – должно урегулировать качество попадающей на рынок строительной продукции;

вступление в силу принятого ВР законопроекта "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции" (№5473-Д);

реализации закона №3153-IX о защите прав потребителей, принятого на основе законопроекта №6134.

Шуляк напомнила о важности принципов зеленого восстановления и устойчивого развития – международные эксперты и экспертная среда ранее уже отмечали важность этих требований как одного из принципов восстановления.

"Впрочем, если мы понимаем важность этого на уровне государства, то на уровне общин представления этих понятий иногда могут быть минимальными. Это результат недостаточного количества кадров, которые знают это в наших общинах. Это нужно исправлять - в частности, проводить соответствующее обучение", - резюмировала Шуляк.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинцы смогут подать заявление о репарациях за любые преступления России уже в 2025 году. Для этого в Реестре ущерба будет запущено сразу 45 категорий. Требовать компенсацию от агрессора можно, в частности, за уничтоженное жилье, поврежденные автомобили, вред жизни и здоровью.

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