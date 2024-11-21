Появились новые графики отключения электроэнергии: когда не будет света 21 ноября
В Украине 21 ноября графики отключения электроэнергии будут действовать с 7.00 до 22.00. Самые жесткие ограничения (две очереди) будут действовать с 11:00 до 19:00.
Как сообщает "Укрэнерго", график отключений по вашему адресу можете узнать на сайте или официальных страницах оператора распределения. Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.
Какие ограничения будут действовать:
- 7:00- 11:00 – одна очередь отключений
- 11:00 -19:00 – две очереди отключений
- 19:00 -22:00 – одна очередь отключений
Графики изменили: кого это касается
В ДТЭК приняли решение изменить графики отключений . График будет состоять из двух зон: света – электричество есть, темная зона – света нет (как на примере из скриншота ниже).
Старые графики со светло-серыми зонами останутся на сайте вашего оператора системы распределения. Вы можете их использовать, если они вам более обычны.
Что означают очереди и где искать свой график
- 1 очередь – 4 часа ограничений в сутки;
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;
- 4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 16 ноября находящаяся в оккупации Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута. Поврежденная инфраструктура усложняет работу энергосистемы по всей стране.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!