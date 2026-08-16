Пенсионеры могут снизить свои счета за коммунальные услуги: что для этого нужно и как оформить пособие

Украинские пенсионеры в 2026 году могут оформить жилищную субсидию, если расходы домохозяйства на коммунальные услуги слишком высоки по сравнению с его доходами, а размер помощи определяется индивидуально. Подать заявление можно через Пенсионный фонд, ЦНАП, по почте или онлайн через сервисы ПФУ и Дію, а части получателей субсидию перечисляют автоматически.

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Об этом пишет профильный портал "На пенсии". Размер помощи не одинаков для всех, его рассчитывают индивидуально с учетом доходов семьи, количества людей, проживающих в жилье, стоимости коммунальных услуг и других обстоятельств.

Кто из пенсионеров может получить субсидию

Сам факт получения пенсии не означает автоматического назначения субсидии. Помощь на оплату жилья и коммунальных услуг назначается в зависимости от финансового положения конкретного домохозяйства. При расчете учитываются доходы человека и членов его домохозяйства, состав семьи, характеристики жилья, перечень коммунальных услуг и установленные социальные нормативы.

Ключевым показателем является обязательная доля платежа за коммунальные услуги. Если сумма, которую домохозяйство должно уплачивать за коммунальные услуги, превышает установленную для него долю дохода, человек может претендовать на жилищную субсидию.

Для пенсионеров с невысокими доходами такая помощь может существенно уменьшить сумму, которую приходится ежемесячно тратить на отопление, электроэнергию, воду и другие услуги. В то же время важно учитывать, что право на субсидию определяется не только размером пенсии. При расчете государство проверяет доходы и другие данные домохозяйства.

Некоторые пенсионеры могут иметь право на 100% льготу

Помимо жилищной субсидии, для некоторых категорий пенсионеров предусмотрены льготы на оплату коммунальных услуг. В частности, речь идет о людях, проживающих в сельской местности и ранее работавших в определенных сферах. К ним относятся пенсионеры, которые работали:

в сфере образования;

в медицинских учреждениях;

в сфере культуры;

в библиотечном деле;

специалистами по защите растений.

Таким гражданам может предоставляться 100% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных законодательством норм. Льгота также может распространяться на приобретение твёрдого и жидкого бытового топлива, а также сжиженного газа. При этом право на такую льготу зависит от соответствия установленным требованиям, поэтому в каждой конкретной ситуации необходимо проверять статус получателя.

Как пенсионеру оформить субсидию в 2026 году

Для получения жилищной субсидии пенсионеру не обязательно лично обращаться в различные учреждения. Заявление можно подать несколькими способами:

лично;

Один из вариантов — обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в центр предоставления административных услуг. Специалисты примут документы и помогут с их оформлением, если возникнут вопросы.

по почте;

Документы также можно отправить по почте в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Этот вариант может быть удобен для людей, которым сложно лично посетить учреждение.

через Интернет.

Подать заявление можно и в электронном формате. Для этого используют:

портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

мобильное приложение Пенсионного фонда;

приложение Дія.

для электронной подачи документов необходима квалифицированная электронная подпись.

Еще один вариант — обратиться к уполномоченному должностному лицу сельского, поселкового или городского совета. Это может быть особенно удобно для пенсионеров, проживающих в небольших населенных пунктах.

Какие документы необходимы

Для назначения жилищной субсидии обычно необходимо подать основные документы, которые позволяют Пенсионному фонду проверить личность заявителя и произвести расчет. В частности, речь идет о:

заявление о назначении жилищной субсидии;

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

декларацию о доходах и расходах лиц, проживающих в жилье;

справку о доходах, если у человека есть дополнительные поступления, помимо пенсии;

справку о составе семьи – в случаях, когда она необходима;

документы, подтверждающие право на субсидию, например договор аренды жилья.

В то же время часть информации может проверяться государственными органами самостоятельно через соответствующие реестры. Поэтому в конкретной ситуации перечень документов может отличаться в зависимости от обстоятельств домохозяйства.

Нужно ли пенсионерам ежегодно подавать заявление

Не всем получателям субсидии нужно каждый раз проходить процедуру оформления заново. Для значительной части домохозяйств Пенсионный фонд проводит перерасчет помощи автоматически при переходе между отопительным и неотопительным сезонами.

Однако в отдельных случаях человеку все же необходимо обратиться с заявлением и необходимыми документами. Это может касаться, в частности, изменения состава домохозяйства, места проживания, имущественного положения или других обстоятельств, влияющих на право на помощь. Поэтому, если обстоятельства изменились, лучше не рассчитывать исключительно на автоматический перерасчет.

Когда назначается субсидия

Жилищная субсидия назначается с момента обращения за ее назначением и на соответствующий период. На отопительный сезон размер помощи может быть больше, поскольку к расходам домохозяйства добавляется отопление. Именно поэтому для многих пенсионеров вопрос субсидии становится особенно актуальным в преддверии холодного сезона. При этом размер выплаты может меняться в зависимости от доходов, тарифов, состава домохозяйства и других факторов.

В то же время не существует единой фиксированной суммы субсидии для всех пенсионеров. Например, два человека с одинаковой пенсией могут получить разный размер помощи, если они проживают в разных условиях или имеют разный состав домохозяйства.

Перед подачей заявления следует проверить актуальность персональных данных, информации о составе домохозяйства и сведений о доходах. Если человек арендует жилье, необходимо иметь документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства. Если есть дополнительные доходы, помимо пенсии, о них также нужно сообщить при оформлении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, чье жилье полностью разрушено, могут требовать прекращения начислений за коммунальные услуги и перерасчета, но для этого нужно официально уведомить поставщиков и предоставить документы о разрушении. Если коммунальное предприятие отказывается отменить необоснованные платежи, владелец может обжаловать такие начисления и защищать свои права в суде.

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