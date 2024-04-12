Отмена платы за доставку газа: в Украине разоблачили новый фейк

В сети активно распространяют видеофейк, озвученный искусственным интеллектом, который пытаются выдать за новости известного украинского телеканала. В видео сообщается об отмене платы за транспортировку газа для отдельных категорий граждан, таких как пенсионеры, люди с инвалидностью, семьи военных, многодетные и даже безработные.

Об этом сообщили аналитики ГазПравды. В видео людей пытаются убедить оформить отказ от оплаты доставки газа, оставив заявку на специально созданном сайте по ссылке Telegram.

Однако эта информация является фейком. Кроме того, украинцы могут стать мишенью для взлома социальных сетей или кражи банковских данных.

О том, что этот фейк свидетельствуют о ошибках в грамматике и фактических несоответствиях. Более того, закона о котором идет речь в видео не существует. Мошенники используют этот метод для сбора личной информации.

"Будьте осторожны и всегда проверяйте достоверность информации. Не доверяйте подозрительной ссылке и всегда убедитесь, что полученная информация достоверна", – напоминают в ГазПравде.

Тарифы на доставку газа: что нужно знать

Стоимость транспортировки газа в Украине колеблется от 0,38 до 2,39 гривны за кубометр и зависит от региона. Чем больше потребителей, тем ниже тариф, поскольку расходы на поддержку газовой инфраструктуры распределяются между большим количеством людей.

Подобная ситуация имеет место со стоимостью обслуживания внутридомовых газовых сетей (так называемая третья платежка за газ), которая составляет от 40 до 1500 гривен. Размер оплаты зависит от состояния дома и количества квартир в нем.

В 2024 году ставка за транспортировку газа остается неизменной, но с января всем была перечислена ежемесячная оплата. Эта сумма определяется исходя из объемов потребления газа в течение предыдущего газового года. Если в 2023 году украинцы платили за потребленный газ в 2022 году, то в текущем году размер платежа зависит от объемов использованного газа в 2023 году.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, клиенты "Нафтогаза" могут снизить свой счет за газ, получив скидку в 1%. Для этого им нужно своевременно рассчитываться с компанией – до 15 числа каждого месяца.

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