Обязательная поверка счетчиков газа в Украине: кто за это платит и что нужно знать каждому
В Украине действует обязательная поверка счетчиков газа – для подтверждения точности и правильной работы приборов учета. Однако такую поверку не следует заказывать самостоятельно – в случае необходимости с потребителем должен связаться облгаз. Платить за процедуру тоже не нужно, а штрафовать не будут.
О нюансах поверки в 2025 году рассказали в ГазПравде. OBOZ.UA выбрал ключевое.
Главное, что нужно знать
- Все расходы на поверку счетчиков покрывает оператор газораспределительной сети (оператор ГРС) – облгаз или горгаз.
- Он обязан выполнить бесплатно не только саму поверку, но и все сопутствующие работы: демонтаж, транспортировка, монтаж, техобслуживание и ремонт счетчика.
- Расходы облгазов, связанные с поверкой счетчиков, уже заложены в тариф на распределение газа.
- Потребителитакже не несут ответственности за несвоевременное выполнение этой процедуры – штрафов за это нет.
- Периодичность поверки зависит от класса счетчика, но для приборов класса точности 1,5, которые в основном и устанавливают в жилых домах, интервал составляет 8 лет.
- Помимо периодической поверки, потребитель имеет право инициировать внеочередную проверку:
Обратите внимание! Даже если счетчик был приобретен и установлен за собственные средства, поверка остается обязанностью оператора ГРМ.
Процедура поверки: основные этапы
1. Осмотр и демонтаж
- Представитель оператора ГРМ проводит предварительный осмотр счетчика в присутствии потребителя, фиксирует его показания, проверяет целостность пломб и отсутствие повреждений.
- Все результаты фиксируются в Акте о демонтаже, который составляется в двух экземплярах. Потребителю следует сохранять свой экземпляр.
2. Лабораторные исследования
- После демонтажа счетчик отправляют в специализированную лабораторию.
- На это время его могут заменить на временный из обменного фонда.
- Если счетчика на замену нет, платежки за газ будут формировать по среднемесячному потреблению. домохозяйства.
3. Монтаж и опломбирование
- Если счетчик успешно прошел поверку, оператор ГРМ должен установить его в течение двух месяцев.
- В таком случае прибор устанавливают на старое место и пломбируют, обязательно составляется акт об этих работах, который подписывают обе стороны.
- Если счетчик признан непригодным и ремонт нецелесообразен, оператор ГРМ обязан в течение 15 рабочих дней (но не позднее двухмесячного срока) бесплатно установить свой собственный счетчик вместо старого.
Как узнать о поверке и что делать, если в квартире никто не живет
Облгаз должен информировать потребителя о запланированной поверке не позднее чем за месяц. Обычно это делают заказным письмом.
В связи с войной многие украинцы не могут физически предоставить доступ к своим домам. В таком случае необходимо:
- не позднее, чем за 10 календарных дней до даты поверки, сообщить о своем отсутствии оператору ГРМ;
- отправить заказное письмо, в котором указаны причины невозможности предоставить доступ (например, пребывание за границей или на службе в ВСУ).
Важно! Если потребитель без уважительных причин отказывает в доступе, ему могут изменить режим начисления. В таком случае показания счетчика не будут учитываться, а расчеты будут проводиться по предельным объемам потребления.
