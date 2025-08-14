Обязательная поверка счетчиков газа в Украине: кто за это платит и что нужно знать каждому

В Украине действует обязательная поверка счетчиков газа – для подтверждения точности и правильной работы приборов учета. Однако такую поверку не следует заказывать самостоятельно – в случае необходимости с потребителем должен связаться облгаз. Платить за процедуру тоже не нужно, а штрафовать не будут.

О нюансах поверки в 2025 году рассказали в ГазПравде. OBOZ.UA выбрал ключевое.

Главное, что нужно знать

Все расходы на поверку счетчиков покрывает оператор газораспределительной сети (оператор ГРС) – облгаз или горгаз.

покрывает оператор газораспределительной сети (оператор ГРС) – или горгаз. Он обязан выполнить бесплатно не только саму поверку, но и все сопутствующие работы: демонтаж, транспортировка, монтаж, техобслуживание и ремонт счетчика.

не только саму поверку, но и все сопутствующие работы: демонтаж, транспортировка, монтаж, техобслуживание и ремонт счетчика. Расходы облгазов, связанные с поверкой счетчиков, уже заложены в тариф на распределение газа .

. Потребителитакже не несут ответственности за несвоевременное выполнение этой процедуры – штрафов за это нет.

этой процедуры – штрафов за это нет. Периодичность поверки зависит от класса счетчика, но для приборов класса точности 1,5, которые в основном и устанавливают в жилых домах, интервал составляет 8 лет .

зависит от класса счетчика, но для приборов класса точности 1,5, которые в основном и устанавливают в жилых домах, интервал составляет . Помимо периодической поверки, потребитель имеет право инициировать внеочередную проверку:

Обратите внимание! Даже если счетчик был приобретен и установлен за собственные средства, поверка остается обязанностью оператора ГРМ.

Процедура поверки: основные этапы

1. Осмотр и демонтаж

Представитель оператора ГРМ проводит предварительный осмотр счетчика в присутствии потребителя, фиксирует его показания, проверяет целостность пломб и отсутствие повреждений.

Все результаты фиксируются в Акте о демонтаже, который составляется в двух экземплярах. Потребителю следует сохранять свой экземпляр.

2. Лабораторные исследования

После демонтажа счетчик отправляют в специализированную лабораторию.

На это время его могут заменить на временный из обменного фонда.

из обменного фонда. Если счетчика на замену нет, платежки за газ будут формировать по среднемесячному потреблению. домохозяйства.

3. Монтаж и опломбирование

Если счетчик успешно прошел поверку, оператор ГРМ должен установить его в течение двух месяцев .

. В таком случае прибор устанавливают на старое место и пломбируют, обязательно составляется акт об этих работах, который подписывают обе стороны.

Если счетчик признан непригодным и ремонт нецелесообразен, оператор ГРМ обязан в течение 15 рабочих дней (но не позднее двухмесячного срока) бесплатно установить свой собственный счетчик вместо старого.

Как узнать о поверке и что делать, если в квартире никто не живет

Облгаз должен информировать потребителя о запланированной поверке не позднее чем за месяц. Обычно это делают заказным письмом.

В связи с войной многие украинцы не могут физически предоставить доступ к своим домам. В таком случае необходимо:

не позднее, чем за 10 календарных дней до даты поверки, сообщить о своем отсутствии оператору ГРМ;

до даты поверки, сообщить о своем отсутствии оператору ГРМ; отправить заказное письмо, в котором указаны причины невозможности предоставить доступ (например, пребывание за границей или на службе в ВСУ).

Важно! Если потребитель без уважительных причин отказывает в доступе, ему могут изменить режим начисления. В таком случае показания счетчика не будут учитываться, а расчеты будут проводиться по предельным объемам потребления.

