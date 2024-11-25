Объявлен график отключений света на 25 ноября: когда будут отключения
В Украине 25 ноября графики отключений света будут применяться с 14:00 до 20:00. В это время ограничения будет действовать одновременно только для одной очереди.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Впрочем, отметили там:
- Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
- Актуальную информацию о графиках отключений в своем регионе можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", – говорится в сообщении.
При этом энергетики призвали украинцев экономно потреблять ресурс. В частности, не включать несколько мощных электроприборов одновременно.
Что такое очереди отключений и как их понимать
Следует помнить, что во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго.
В целом существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без электроэнергии. Так:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
В разных регионах системы отличаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время энергетическая компания ДТЭК обновила внешний вид графиков отключения света в ряде регионов – Киевской, Днепропетровской областях, а также городе Киеве. Теперь график будет состоять из двух зон вместо трех – светлой (электричество есть) и темной (свет отсутствует). Причина – необходимость адаптации графиков отключений к ежедневным изменениям в энергосистеме.
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