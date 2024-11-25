Объявлен график отключений света на 25 ноября: когда будут отключения

В Украине 25 ноября графики отключений света будут применяться с 14:00 до 20:00. В это время ограничения будет действовать одновременно только для одной очереди.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Впрочем, отметили там:

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Актуальную информацию о графиках отключений в своем регионе можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", – говорится в сообщении.

При этом энергетики призвали украинцев экономно потреблять ресурс. В частности, не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Что такое очереди отключений и как их понимать

Следует помнить, что во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго.

В целом существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без электроэнергии. Так:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

В разных регионах системы отличаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время энергетическая компания ДТЭК обновила внешний вид графиков отключения света в ряде регионов – Киевской, Днепропетровской областях, а также городе Киеве. Теперь график будет состоять из двух зон вместо трех – светлой (электричество есть) и темной (свет отсутствует). Причина – необходимость адаптации графиков отключений к ежедневным изменениям в энергосистеме.

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