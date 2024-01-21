Обесточено более 400 населенных пунктов: будут ли выключать свет в Украине 21 января

В Украине потребление электроэнергии упало на 2,5%, дефицит отсутствует. По разным причинам обесточены более 400 населенных пунктов. При этом электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения потребителей.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" 21 января. В компании призвали украинцев снизить использование обогревателей.

"Сегодня Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует снижение потребления по всей стране. По состоянию на 10.30 потребление сегодня на 2,5% ниже, чем аналогичный показатель вчера. Дефицита в течение дня не прогнозируется. В четверг, 18 января, суточный максимум потребления был зафиксирован также утром в 10.30. Он был на 3% меньше, чем в пиковые часы среды", — говорится в заявлении.

Основная причина снижения потребления – потепление. По прогнозам столбик термометра должен подняться до отметки 3.6 °C. В то время как еще вчера среднесуточная температура была ниже – 2,5 °C. На понижение потребления также влияет завершение рабочей недели. На выходные потребление в стране традиционно уменьшается.

"Впрочем, тенденция все еще сохраняется – максимальное потребление в сутки приходится именно на утренние часы. В основном это связано с тем, что с вечера предыдущего дня и ночью потребители используют больше обогревателей и отопительных приборов, которые продолжают работать и утром. Энергетики называют это явление инерционностью потребления", – добавили в компании.

В "Укрэнерго" также призывают потреблять электроэнергию рационально. Не включайте мощные электроприборы одновременно с 9:00 до 19:00 и выключайте обогреватели и кондиционеры, если температура в помещении уже комфортна.

В каких областях обесточены населенные пункты?

Из-за непогоды остаются обесточенными 55 населенных пунктов. Подавляющее большинство – в Кировоградской области, некоторые из них – более суток. Также обесточивание из-за непогоды есть в Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над возобновлением энергопитания.

По другим техническим причинам и боевым действиям обесточено 387 населенных пунктов. Есть обесточенные потребители в Днепровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

В восточных областях – штормовое предупреждение с ухудшением погодных условий: ожидаются сильные порывы ветра, снег, местами гололедица. Налипание снега может привести к обледенению и повреждению линий электропередачи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжается программа обмена старых лампочек на новые LED. По состоянию на сегодняшний день обменено уже 33 миллиона таких ламп, еще доступно примерно 7 млн. Остатки будут вскоре перераспределены между отделениями "Укрпочты".

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