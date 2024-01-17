Украинцам вместо старых ламп раздают бесплатные LED: озвучены новые нюансы

В Украине продолжается программа обмена старых лампочек на новые LED. По состоянию на сегодняшний день обменено уже 33 миллиона таких ламп, еще доступно примерно 7 млн.

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Об этом написал в Telegram генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский 17 января. Он рассказал, как программа обмена помогает преодолеть дефицит в энергетической системе.

"Конечно, один человек не сможет значительно снизить нагрузку на энергосистему всей страны, но тысячи смогут, сотни тысяч смогут, миллионы тем более. Помните недавние новости? В декабре сразу 2 рекорда потребления – 7 и 11 числа. И дефицит мощности в энергосистеме точно был бы больше, если бы не те 6,5 миллионов украинцев, которые сейчас обменяли уже 33 млн старых жаровок", – отметил гендиректор.

Он добавил, что пока страна-террористка Россия не обстреливает, но следит за энергосетью, поэтому население должно быть начеку. Каждый украинец может помочь в стабилизации ситуации:

1) экономить электроэнергию, особенно в пиковые вечерние и утренние часы;

2) собрать все старые жаровки и обменять их на ледовские лампы в отделениях "Укрпочта".

"Да, в некоторых городах они уже закончились или заканчиваются или нет того цоколя, который вам нужен. Однако если они закончились в вашем отделении, должны быть в ближайшем. А мы будем оперативно производить перераспределение", – подытожил Смилянский.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинцам получить бесплатные LED-лампы. Опубликована инструкция.

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