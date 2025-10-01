В Украине стартовал перерасчет субсидий: кому лично нужно обратиться за назначением
С сегодняшнего дня, 1 октября, Пенсионный фонд Украины автоматически перечисляет субсидии на отопительный сезон 2025-2026 годов для большинства домохозяйств. Те, кто впервые оформляет помощь или имеет изменения в составе семьи или уплате долгов, должны подать документы лично.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Жилищная субсидия рассчитывается на весь период отопительного сезона, который длится с 16 октября по 15 апреля включительно.
Это закреплено в Положении о порядке назначения субсидий, утвержденном постановлением Кабмина № 848 от 21 октября 1995 года. Для большинства граждан размер субсидии будет определен автоматически.
Отмечается, что это касается даже тех домохозяйств, которые летом получали "нулевую" субсидию, с октября их размер пересчитают в соответствии с отопительными нормами. При этом будут учитываться:
- доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года;
- для пенсионеров – начисленная пенсия за август 2025 года.
Кто должен обратиться в Пенсионный фонд
- те, кто обращается за субсидией впервые;
- те, у кого с 1 октября изменился состав зарегистрированных лиц в домохозяйстве, состав семьи члена домохозяйства или перечень коммунальных услуг;
- те, кто не получал субсидию летом из-за задолженности, но уже ее погасил, заключил договор реструктуризации или обжаловал долг в суде.
Какие документы нужны
Есть список обязательных документов. Среди них остаются:
- заявление на назначение субсидии;
- декларация о доходах и расходах домохозяйства.
В зависимости от ситуации могут понадобиться дополнительные документы. А именно:
- договор аренды жилья (если домохозяйство проживает в арендованном помещении);
- копия договора реструктуризации долгов;
- справка внутренне перемещенного лица – для тех, кто обращается по месту фактического проживания, а не регистрации.
Как подать документы
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
- по почте – в адрес территориального управления;
- онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение "Пенсионный фонд";
- через уполномоченных лиц территориальных громад, ЦНАПы или портал Дія.
Если документы поданы с 1 октября по 30 ноября включительно, субсидия назначается с начала отопительного сезона. В случае более позднего обращения она начисляется с месяца подачи заявления.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам могут отменить субсидию из-за переезда, крупных покупок, больших сбережений, недостоверных данных или смерти заявителя. Чтобы этого избежать, нужно своевременно уведомить Пенсионный фонд о любых изменениях в имущественном состоянии или составе домохозяйства.
