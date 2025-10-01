В Украине стартовал перерасчет субсидий: кому лично нужно обратиться за назначением

С сегодняшнего дня, 1 октября, Пенсионный фонд Украины автоматически перечисляет субсидии на отопительный сезон 2025-2026 годов для большинства домохозяйств. Те, кто впервые оформляет помощь или имеет изменения в составе семьи или уплате долгов, должны подать документы лично.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Жилищная субсидия рассчитывается на весь период отопительного сезона, который длится с 16 октября по 15 апреля включительно.

Это закреплено в Положении о порядке назначения субсидий, утвержденном постановлением Кабмина № 848 от 21 октября 1995 года. Для большинства граждан размер субсидии будет определен автоматически.

Отмечается, что это касается даже тех домохозяйств, которые летом получали "нулевую" субсидию, с октября их размер пересчитают в соответствии с отопительными нормами. При этом будут учитываться:

доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года;

для пенсионеров – начисленная пенсия за август 2025 года.

Кто должен обратиться в Пенсионный фонд

те, кто обращается за субсидией впервые;

те, у кого с 1 октября изменился состав зарегистрированных лиц в домохозяйстве, состав семьи члена домохозяйства или перечень коммунальных услуг;

те, кто не получал субсидию летом из-за задолженности, но уже ее погасил, заключил договор реструктуризации или обжаловал долг в суде.

Какие документы нужны

Есть список обязательных документов. Среди них остаются:

заявление на назначение субсидии;

на назначение субсидии; декларация о доходах и расходах домохозяйства.

В зависимости от ситуации могут понадобиться дополнительные документы. А именно:

договор аренды жилья (если домохозяйство проживает в арендованном помещении);

копия договора реструктуризации долгов;

справка внутренне перемещенного лица – для тех, кто обращается по месту фактического проживания, а не регистрации.

Как подать документы

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

по почте – в адрес территориального управления;

онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение "Пенсионный фонд";

через уполномоченных лиц территориальных громад, ЦНАПы или портал Дія.

Если документы поданы с 1 октября по 30 ноября включительно, субсидия назначается с начала отопительного сезона. В случае более позднего обращения она начисляется с месяца подачи заявления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам могут отменить субсидию из-за переезда, крупных покупок, больших сбережений, недостоверных данных или смерти заявителя. Чтобы этого избежать, нужно своевременно уведомить Пенсионный фонд о любых изменениях в имущественном состоянии или составе домохозяйства.

