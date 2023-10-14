Когда начнется отопительный сезон в Украине: в "Нафтогазе" озвучили даты 

В Украине начало отопительного сезона, вероятно, произойдет в конце октября или даже начале ноября. При этом отопление начнется в разных городах в разных числах.

Как рассказал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в интервью "Интерфаксу", начало отопительного сезона – решение органов местного самоуправления, горисполкомов. Они принимаются при соответствующих температурных показателях в течение трех дней.

"Преимущественно в последние годы его начало в Украине сдвигается ближе к концу октября – началу ноября. Есть и региональные особенности. Поэтому мы, как всегда, готовы к тому, что города начнут отопительный сезон во второй половине октября – начале ноября", – пояснил он.

Видео дня

До 1 ноября начнется существенный процесс отбора газа из хранилищ, на тот момент будет накоплено 16,5 млрд куб. м. Однако это зависит от ряда факторов.

"Хочу напомнить: правительственное решение – это обеспечение 14,7 млрд куб. м, а мы эту планку уже досрочно достигли (пока запасы составляют около 15,8 млрд куб. м – ИФ-У). Все объемы больше этого дают дополнительный покой украинцам", – пояснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцев предупредили о кратковременных блэкаутах зимой. Это может произойти в случае массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!