Весь Киев погрузится в полную темноту: когда не будет света в столице 21 ноября

В Киеве 21 ноября будут действовать плановые отключения электроэнергии (они же – почасовые графики). Их будут применять в течение всех суток. При этом в графиках есть два периода, во время которых будет отсутствовать электроснабжение для всех групп потребителей: с 10:30 до 11:00 и с 17:30 до 18:00.

Максимум времени без света суммарно за сутки для части потребителей составит 18 часов. График на пятницу официально обнародовала энергокомпания ДТЭК, "дочка" которой – "ДТЭК Киевские электросети" – и является "облэнерго" для столицы.

Какой график отключения света будет в Киеве 21 ноября

У половины групп (6 подгрупп) будут по три отключения в сутки. У четырех подгрупп – по два, а у двух – по четыре "раунда" отключений:

Максимальная суммарная продолжительность отключений за сутки – 18 часов у подчередей 1.2, 3.2.

Максимальная продолжительность одного отключения подряд – 7,5 часа.

Где узнать номер очереди в Киеве

Узнать график и заодно увидеть, в какой вы очереди, можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno. По этим ссылкам нужно ввести интересующий адрес и получить информацию не только о возможных отключениях, но и о номере группы.

Также очередь покажет чат-бот в Telegram. Там нужно выбрать Киев и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать группу, а также время, когда могут отключить свет.

Обратиться за справкой можно и по телефонам:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0 800 501 588 или 15 88.

О времени отсутствия света киевлян предупреждают также в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы получать сообщения о плановых отключениях света, нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Отключения света в Киевской области: какой график на 21 ноября

Как сообщал OBOZ.UA, 21 ноября в большинстве регионов Украины будут действовать ограничения на потребление тока. Отключения электроэнергии будут применяться круглосуточно для 2,5-4 очередей.

