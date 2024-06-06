'Имеем беспрецедентные масштабы разрушений': в 'Укрэнерго' сказали, когда смогут восстановить энергосистему

Украина испытала абсолютно беспрецедентные масштабы разрушений энергосистемы. Наиболее критическая ситуация сложилась на ТЭС и ГЭС и быстро восстановить эти поврежденные электростанции технически невозможно.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, в Украине не осталось ни одной не поврежденной гидроэлектростанции.

"Это не значит, что все те энергоблоки, которые сейчас не работают, уничтожены навсегда. Но именно в этом моменте – у нас действительно исторический рекорд того, насколько низка мощность на тепловых электростанциях. На гидроэлектростанциях – масштаб тоже глобальный для этих повреждений. Можно сказать, что нет практически ни одной гидроэлектростанции, которая не была повреждена. Мы имеем дело с абсолютно беспрецедентным масштабом разрушений", – сказал Кудрицкий.

Следствием этих разрушений стали те дефициты электроэнергии, которые сейчас есть в украинской энергосистеме, и которые невозможно перекрыть даже тем мощным импортом, который заходит из Европы в нашу страну, отметил глава "Укрэнерго".

По его словам, на восстановление электростанций, подвергшихся таким разрушениям, уйдут месяцы, а возможно и годы.

"Плохая новость в том, что быстро восстановить эти поврежденные электростанции технически невозможно. На это нужно время: недели, чаще – месяцы, иногда – годы", – отметил Владимир Кудрицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам придется жить в режиме отключения электроэнергии несколько лет. В ближайшие 2 года Украина сможет максимально восстановить поврежденные энергообъекты, после чего еще до трех лет понадобится на то, чтобы восстановить генерацию до ситуации, когда ограничений потребителей вообще не будет.