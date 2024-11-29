Графики отключения света в Украине могут менять по несколько раз в сутки: энергетики назвали причину

Графики отключения света в Украине не являются статическими – в зависимости от ситуации они могут меняться по несколько раз в сутки. Дело в том, что несмотря на настраивание энергетиками резервных систем питания после массового обстрела Россией энергоинфраструктуры страны, общая ситуация остается непредсказуемой.

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Об этом рассказали в энергокомпании ДТЭК. Там напомнили: массовый обстрел 28 ноября стал уже 11-м масштабным с начала полномасштабной войны, а также вторым за последние 2 недели.

"Россия выпустила около 100 дронов и более 90 ракет разных типов, включая "Калибры" с кассетными боеприпасами. Ликвидировать последствия удара такими ракетами значительно тяжелее. Сейчас энергетики настраивают резервные системы питания – там, где это возможно. Ситуация остается сложной и непредсказуемой. Именно поэтому графики могут меняться несколько раз в сутки", – говорится в сообщении.

Графики отключения электроэнергии на 29 ноября

В то же время, по информации "Укрэнерго", в Украине 29 ноября графики отключения электроэнергии будут применяться на протяжении всех суток. Объем мер ограничения будет зависеть от времени. Больше отключений ожидается с 14:00 до 18:00. В частности:

00:00 – 06:00 – одна очередь отключений;

06:00 – 14:00 – две очереди отключений;

14:00 – 18:00 – три очереди отключений;

18:00 – 22:00 – две очереди отключений;

22:00 – 24:00 – одна очередь отключений.

Что такое очереди отключений и как их понимать

Следует помнить, что во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго.

В целом существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без электроэнергии. Так:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

В разных регионах системы отличаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

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