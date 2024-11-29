Графики отключения света в Украине могут менять по несколько раз в сутки: энергетики назвали причину
Графики отключения света в Украине не являются статическими – в зависимости от ситуации они могут меняться по несколько раз в сутки. Дело в том, что несмотря на настраивание энергетиками резервных систем питания после массового обстрела Россией энергоинфраструктуры страны, общая ситуация остается непредсказуемой.
Об этом рассказали в энергокомпании ДТЭК. Там напомнили: массовый обстрел 28 ноября стал уже 11-м масштабным с начала полномасштабной войны, а также вторым за последние 2 недели.
"Россия выпустила около 100 дронов и более 90 ракет разных типов, включая "Калибры" с кассетными боеприпасами. Ликвидировать последствия удара такими ракетами значительно тяжелее. Сейчас энергетики настраивают резервные системы питания – там, где это возможно. Ситуация остается сложной и непредсказуемой. Именно поэтому графики могут меняться несколько раз в сутки", – говорится в сообщении.
Графики отключения электроэнергии на 29 ноября
В то же время, по информации "Укрэнерго", в Украине 29 ноября графики отключения электроэнергии будут применяться на протяжении всех суток. Объем мер ограничения будет зависеть от времени. Больше отключений ожидается с 14:00 до 18:00. В частности:
- 00:00 – 06:00 – одна очередь отключений;
- 06:00 – 14:00 – две очереди отключений;
- 14:00 – 18:00 – три очереди отключений;
- 18:00 – 22:00 – две очереди отключений;
- 22:00 – 24:00 – одна очередь отключений.
Что такое очереди отключений и как их понимать
Следует помнить, что во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго.
В целом существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без электроэнергии. Так:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
В разных регионах системы отличаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, после возвращения графиков отключения света вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять становится актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена. Выйти из этой ситуации можно с помощью распространяемого в соцсетях калькулятора для зарядных станций.
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