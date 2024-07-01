В Украине резко ужесточили отключения света: график на 2 июля показали энергетики

В Украине 2 июля ограничения на потребление электроэнергии будут применяться круглосуточно. Это означает, что графики отключений света будут действовать с 00:00 до 24:00. При этом в течение всех суток будет введен жесткий режим отключений: часов без света подряд станет больше, в частности, могут быть задействованы "серые зоны" графиков. В предыдущие дни такой режим использовался только по вечерам.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Облэнерго будут задействовать три очереди отключений одновременно на протяжении всех суток. Причина – значительный рост энергопотребления из-за жары", – говорится в сообщении.

В областях, где в графиках используются так называемые серые зоны (не гарантированные, а возможные отключения), света не будет и в этих зонах. К таким регионам, в частности, относятся Киев, Киевская и Днепропетровская области.

Следует учитывать, что "Укрэнерго" определяет время действия графиков в целом, а вот само "расписание" отключений прописывают облэнерго в каждой области. Поэтому, чтобы узнать график отключений для конкретного адреса, нужно использовать именно ресурсы облэнерго (например, официальные сайты, чат-боты и т.д.). Ссылки для каждого региона – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Украинцам приходится расплачиваться за старые тарифы

Каждая квартира в Украине должна закупить энергооборудование на 3-4 тысячи долларов, поскольку десятилетиями тарифы на электроэнергию не покрывали ее настоящую стоимость. Теперь эти средства необходимо потратить на новую систему энергоснабжения, чтобы обеспечить стабильную поставку электроэнергии, сообщил исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

"То, что вы недоплачивали за электроэнергию все прошлые годы – считайте, что вы складывали деньги в банке и теперь их нужно залпом заплатить за новую систему энергоснабжения. Я знаю, что их нет, но вы их проели ", – отметил он.

По словам Павлюка, в Украине десятилетиями устанавливался тариф на электроэнергию, не покрывавший ее настоящую стоимость. Это привело к накоплению проблем в энергетическом секторе, которые сейчас нуждаются в срочном решении. Так, по его словам, необходимо провести существенные инвестиции в энергетическую инфраструктуру, чтобы обеспечить стабильные поставки электроэнергии и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцев призывают готовиться к зиме с масштабными отключениями электроэнергии, поскольку 90% генерирующих мощностей были уничтожены. Ежедневный дефицит может достигать 50% (в настоящее время он составляет 10%), а ремонт энергосистемы будет длиться годы, а не месяцы.

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